水逆進行中！12星座「過年前小確幸」曝　這位錢全入口袋

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農曆年前，白羊的玄秘宮位有木星紮營駐守，你會明顯的感覺身邊的小人不見了，先前倒霉的運勢也漸漸遠離。做起事來順暢無比，再也不會覺得沒有發揮的空間。最明顯的是你手邊有不少工作機會，除了本身的工作有升遷的機會外，也有其他公司欣賞你的才能，想要挖角你，如果有更好的機會，不妨試試看，別讓機會溜走。
金牛座
農曆年前，金牛的命宮有天王星順行的好運，幫你擺脫糾纏你已久的爛桃花，讓你更有眼力分清，身邊誰是海王、誰又是真心為你付出的人。當你釐清這件事，讓該過去的人離開你的生活圈，那麼農曆年前，你就只有迎接命定桃花的好運了。
雙子座
農曆年前，雙子的事業宮位有大吉星-木星照佛，讓你想升官、轉職、創業的夢想更加深刻，而這期間也會碰到貴人來幫把手，多認識一些不同工作領域的人，他們的成功經驗能成為你的樣板，讓你少一點碰撞，順利實踐夢想，把握這波好運氣，你會迎來谷底翻身的絕妙好事。
巨蟹座
農曆年前，巨蟹的關係宮位有木星停留，你的人緣運勢有機會藉由這個期間來做提升。過去可能因為年紀小、不懂事，與很好的朋友鬧掰了、或是在工作職場上有得罪過前輩、甚至是爭吵過後來不及挽回的前任。都可以藉由這個期間來做大和解，不是說一定要和好，但是至少可以填補心中的遺憾。
獅子座
農曆年前，獅子的第八宮位迎來木星的回巢，這期間你的人品大爆發，身邊的人都很喜歡親近你，對你的態度也特別和顏悅色，不時的想跟你分享生活瑣事，甚至是想跟你聊心事。總之就是讓人特別想親近你，跟你套近乎。另外你也給足另一半滿滿的安全感，這讓你的感情大大增溫，兩人越來越親密。農曆年前，敞開心胸與人相處，收穫大好人緣的必會發生。
處女座
農曆年前，處女的愛情宮位有木星照亮，身邊已經有另一半的人，可以試著多去表達你的愛意，讓另一半感受到你的心意。無論是浪漫的話語，或是實際上的行動表達，只要你有一點付出，對方都會很開心接收，並且十倍回報。還是單身的你，會有人主動來向你表白，不要太過矜持，如果喜歡就坦然接受，不喜歡也要直接跟對方說清楚，以防孽緣纏身。
天秤座
農曆年前，天秤座的戀愛宮有木星對你眷顧。單身的你，有機會斷捨離迎接新戀情，很容易開啟一段新的戀情，你可能會遇到夢寐以求的理想對象，感情觀和你特別ㄧ致。有伴的你，感情從低迷走向順利穩定，彼此之間感情更加親密，有機會甚至進入論及婚嫁的階段。農曆年前，趁著滿月十五向月老奉茶，必會收穫戀情開花結果的好事。
天蠍座
農曆年前，木星與海王星仍在天蠍座的戀愛宮位合體，單身的你遇上正緣桃花的機會特別高。只要敞開你的心房，適度放下期待過多與設限，抱持著邂逅一段浪漫愛情的心態去交往。農曆年前，不去預期能夠遇到怎麼樣對象，驚喜的浪漫相遇必會發生。
射手座
農曆年前，射手座的守護命星恢復順行，在這波好運之下，工作、生活、和財運都有許多好機會在等你，如果你已經有所想法，不妨大膽的去嘗試，可以考慮創業、或是你有興趣的領域試試水溫。農曆年前，只要你主動踏出第一步，你的夢想人生必定實現。
魔羯座
農曆年前，摩羯座的運勢基本上是平順穩定、特別好的是健康方面，最讓人放心。另外不管是生活丶事業丶還是愛情上，原本困擾著你的小人也會一一從你身邊退散，讓你做事終於不再綁手綁腳，開始放膽去做一些新的嘗試，這對你的未來發展非常有幫助。農曆年前，放掉所有的擔憂，生活中的各種好事必會發生。
水瓶座
農曆年前，木星回歸到水瓶座的財帛宮位，在你的正財運能夠擺脫過去匱乏的窘境，業績獎金、抽佣分紅一時之前向你一湧而至，緩解過去你在財務上的困難，讓你的內心感到有別以往的踏實。農曆年前，持續努力不懈，你必能收穫財神眷顧的好事。
雙魚座
農曆年前，雙魚座的命宮有木星的照拂，使你的破財機會大幅減少，正常的薪資收入都能如期進你帳戶。職場上會有不少貴人替你引路、穿針引線，讓你省去不少力氣開發業務與人脈，業績獎金跟著滾滾而來。農曆年前，請騰出你的口袋，準備迎接金錢入你口袋的好事發生。（編輯：賴禹妡）
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