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房市／小資族「主題找房」熱搜建議雙北買這裡

▲根據信義房屋官網統計去年主題找屋排行榜，「年輕小資」主題為熱門排行榜第一名。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲根據信義房屋官網統計去年主題找屋排行榜，「年輕小資」主題為熱門排行榜第一名。（示意圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-01-27 08:00:00

信義房屋統計去年網站主題找屋熱門排行榜，前三名分別為「年輕小資」、「新婚家庭」、「親子宅」，專家表示，第一名為「年輕小資」主題，也反映了房市「首購當道」；而根據信義官網統計，雙北地區符合年輕小資總價預算的物件，北市以中山、北投、萬華最多，新北市以淡水、新莊、汐止最多，首購族可優先看這些區域，有較大機會找到理想好房。

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信義房屋官網統計2021年熱門找房主題瀏覽量，前三名分別為「年輕小資」、「新婚家庭」、「親子宅」；第一名主題「年輕小資」以近捷運、市場、北市總價1600萬以下、其他縣市1200萬以下為總價篩選條件。

信義房屋不動產企劃研究室專案經理曾敬德分析， 2021年的房市為「首購當道」，原因在於購屋信心自2008年以來創新高、通膨預期近年最強、貸款低利、台股新高等資金行情發酵，也讓2021年雖然短暫受疫情干擾，但疫情告一段落後，遞延買盤紛紛出籠，自用當道的趨勢下，又以首購買盤最為積極。

而若在雙北地區，首購族若想買房，信義房屋官網統計，台北市總價1600萬以下的物件，依序以中山、北投、萬華最多，而新北市總價1200萬以下的物件，依序以淡水、新莊、汐止最多，符合「年輕小資」總價物件較多，首購族可優先看這幾區，有較高機會挑到心目中的理想好房。

曾敬德也提醒，有自住需求的首購族，若在今年想要買房，需更謹慎評估負擔的能力，也因去年全台房價上漲速度快，今年銀行鑑價普遍趨於保守，過去會建議自備款約抓2-2.5成，但今年會建議自備款可抓3成，若以大多首購族可負擔總價約700-1200萬來計算，自備款需準備210-360萬。

另外提醒，央行定調今年升息「至少一碼」，假設購買總價700萬的房子，貸款490萬、分20年期，若以單一利率1.33%計算，月均還款為23264元，若是房貸利率調升1碼，月均還款就變為23803元，一年增加6468元支出，相同條件下，貸款總額更高、負擔當然更大，假設購買總價1200萬的房子，貸款890萬，房貸利率調升1碼，一年就會增加11100元，首購族若要購屋，切記評估升息風險，身上預留較多資金。

年輕小資族想找房，可透過信義房屋LINE官方帳號，提供區域找屋、主題找屋、實價登錄等功能，即日起至2月15日，更推出「抽萬點LINE Points」活動，提供超過2萬點LINE Points獎項。只要成為信義房屋LINE官方帳號好友，使用「區域找屋」、「主題找屋」功能，每週有機會抽中最高100點LINE Points，結果將於3月31日前於信義房屋LINE官方帳號貼文串公布；農曆年間使用「主題找屋」功能，還能抽創意拜年賀卡，將祝福傳給親朋好友。

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