房市／小資族「主題找房」熱搜建議雙北買這裡

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信義房屋不動產企劃研究室專案經理曾敬德分析， 2021年的房市為「首購當道」，原因在於購屋信心自2008年以來創新高、通膨預期近年最強、貸款低利、台股新高等資金行情發酵，也讓2021年雖然短暫受疫情干擾，但疫情告一段落後，遞延買盤紛紛出籠，自用當道的趨勢下，又以首購買盤最為積極。
而若在雙北地區，首購族若想買房，信義房屋官網統計，台北市總價1600萬以下的物件，依序以中山、北投、萬華最多，而新北市總價1200萬以下的物件，依序以淡水、新莊、汐止最多，符合「年輕小資」總價物件較多，首購族可優先看這幾區，有較高機會挑到心目中的理想好房。
曾敬德也提醒，有自住需求的首購族，若在今年想要買房，需更謹慎評估負擔的能力，也因去年全台房價上漲速度快，今年銀行鑑價普遍趨於保守，過去會建議自備款約抓2-2.5成，但今年會建議自備款可抓3成，若以大多首購族可負擔總價約700-1200萬來計算，自備款需準備210-360萬。
另外提醒，央行定調今年升息「至少一碼」，假設購買總價700萬的房子，貸款490萬、分20年期，若以單一利率1.33%計算，月均還款為23264元，若是房貸利率調升1碼，月均還款就變為23803元，一年增加6468元支出，相同條件下，貸款總額更高、負擔當然更大，假設購買總價1200萬的房子，貸款890萬，房貸利率調升1碼，一年就會增加11100元，首購族若要購屋，切記評估升息風險，身上預留較多資金。
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