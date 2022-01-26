祭拜地基主免煩惱 楓康超市備有「神明年菜」超貼心

台灣民俗會在除夕當天祭拜地基主，祈求保佑一家人平安順遂。只是對忙碌的現代人來說，準備年貨、年菜外，又要張羅祭拜供品總會忙不過來。楓康超市超貼心，獨家開發「地基主套餐」，菜色豐富齊全，有網友推崇是「神明的年菜」，餐盒裡有飯、肉排及青菜等，符合拜拜所需，顧客回家端上桌就可以祭拜，解決主婦很大困擾。

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楓康超市表示，獨家提供「地基主套餐」後，並受好評，每年平均銷售超過30萬套。此外，由於南北疫情延燒，未雨綢繆，除了餐廳及飯店年菜外帶明顯增加外，楓康超市也提供「熱食」年菜，有別於冷凍年菜，楓康「熱食」年菜都是為當日現煮，小年夜至初一限定供應。

▲在超市也能買到年菜，值得一提的是，全是當天現做的熱食，家裡儲備的年菜吃不夠，超市是補結站。（圖／業者提供）

業者表示，除了一道道熱食，今年特別提供豪華生魚片，限定只有過年期間提供，足足30片厚切，價格抗漲壓在499元，市面這種份量幾乎都破千，楓康500元還有找，實屬圍爐冷盤盛宴首選。

▲楓康特別提供豪華生魚片年菜，過年期間限定款，足足30片厚切，價格抗漲壓在499元。（圖／業者提供）

過年期間不到中午，彭湃的年菜就會鋪滿熟食區，香氣四溢又吸睛。業者提醒，無論是祭拜地基主套餐、特大盤生魚片、飄香年菜每日限量提供，有意採買者手腳要快，尤其大量人購買人潮都集中上午湧現，手腳稍慢就得明天再來。