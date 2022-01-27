全聯「暗黑秘密」被抖出！婆媽尷尬認了：有一半心甘情願
全聯福利中心因相對傳統市場營業時間較長，加上在台灣拓點多、優惠也不少，成為不少上班族、婆媽的買菜聖地。而近日，就有網友討論「全聯的東西是不是已經比其他通路還要貴了啊？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 06:47:30
原PO在PTT貼文指出「剛剛去全聯晃了一下，比起那些大型的量販店來看，全聯的東西真的都貴不少，而且東西也沒有量販店齊全，為何婆媽這麼愛去全聯？有原因嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「很多東西真的6折之後才是合理價格」、「不管是便宜還是貴，現況就是一堆人」、「不比價仔細看的話，真的很多東西在全聯算貴」、「以前都覺得蠻便宜，現在真的覺得貴」、「水果跟蔬菜很貴，真的沒量販店便宜」、「之前去全聯，雞胸肉是散的，不是真空的就固定去量販店了」。
不過，也有人認為「距離近，然後比超商便宜台灣人就買單」、「比較近，不然門市價格其實量販店絕對贏全聯」、「早就不是秘密了，要方便就得多付錢，台灣人有一半也是心甘情願」、「離家近，量販店啥的都很遠」、「全聯的優勢是近，跟超商比便宜又東西多，又有店海戰術，自然大家都愛去啊」、「在全聯還沒漲到比量販店貴超多的狀況，大家依舊會選擇距離近多花一點的通路」。（編輯：張嘉哲）