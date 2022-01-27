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超市買不到雞蛋！店員親曝真相　婆媽全哀嚎：怎麼過年

▲有網友表示，近期到家裡附近超市都買不到雞蛋。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有網友表示，近期到家裡附近超市都買不到雞蛋。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-27 07:04:30

「買不到雞蛋比較嚴重吧！」有網友表示，近期到家裡附近超市都買不到雞蛋，眼看又快要除夕了，就怕年夜飯沒有雞蛋會開天窗，因此非常憂心，貼文一出立即引起熱議，就有網友透露主因「問店員，店員說禽流感」、「那天去有問～說是禽流感」，同時建議原PO可以再多找幾家超市。 

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該名網友在PTT發文，他表示跑了家裡附近4間超商及全聯都買不到雞蛋，又快過年了，番茄炒蛋、玉米濃湯、滑蛋牛柳、芙蓉蟹斗等料理都需要使用到雞蛋，讓他忍不住求助：「 沒雞蛋怎麼煮年夜飯啊？」 

▲雞蛋是烹飪中常見的食材，究竟該怎樣保存，才能讓雞蛋不會變質又吃得安心呢？就有日本行家給出答案。（示意圖／翻攝自《PhotoAC》）
▲有網友透露買不到雞蛋的主因為「禽流感」。（示意圖／翻攝自《PhotoAC》）
貼文一出，不少網友留言，「內行的跟你說就禽流感啦」、「前陣子禽流感處理掉一批不然可以找農會訂啊」、「問店員進貨時間，等進貨時間去買啊」、「我問過店員，說沒有去蛋區不知道狀況XD，不過福利社團說是禽流感的關係」、「問店員，店員說禽流感」、「那天去有問～說是禽流感」、「我本身養蛋雞的，冬天到禽流感容易發生，蛋產量就會少」。 

不過，也有不少網友建議原PO可以再去其他超市碰碰運氣，「還好我這邊的全聯還很多」、「台北全聯今天看還有啊」、「前幾天去家樂福超市一整排」、「剛剛出去散步，路邊就有蛋車在賣，便宜」、「無感，架上一堆蛋沒人買」。（編輯：賴禹妡） 

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