麥當勞偷偷發紅包？網實測嗨：這次算你佛 只剩3天機會
麥當勞憑藉獨特的薯條風味以及時不時推出新品，深受不少老饕喜愛，而在去年更新了APP之後，讓不少人崩潰直呼比舊版難用許多，且優惠券的品項也讓人不盡滿意。不過，近日就有網友發現麥當勞APP提前迎新春發紅包，實測兩天之後果然獲得大禮，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 07:32:56
原PO在「Dcard」貼文指出「這兩天睡不著都會開啟麥當勞APP看有什麼可以抽，結果打開發現有一個一週的抽獎活動，抽一個更睡不著，第一天抽到666的積分，第二天抽到888的積分，這次的中獎率是不是比較高啊？」只見貼出的截圖，為麥當勞APP內推出的迎春拼手氣活動，民眾可以免費抽獎賺取積分，積分可以轉換點數換取餐點。
貼文一出，引發不少網友實測「這次真的很佛，我也888」、「上次看到有人抱怨積分難賺，半年才能換一個餐，但常常有活動我覺得很大方」、「我兩天都88，是不是太衰」、「分享一下手氣，一個100，一個888，祝大家過年打牌贏錢」、「我也是第一天888，第二天666，超爽啦」、「我也抽到888，真的開心ㄟ」、「888抽到+1，這次真的算麥當勞佛了」。
原來，網友玩的就是麥當勞APP推出的活動，只要花APP裡頭免費的50積分就能參加抽獎，獎項從66積分到888積分都有，如果抽到888積分等同於趨近點數30點，如果一連都幸運中獎，就能直接用點數免費爽吃整組套餐，不過該活動從今天算起，只到29號，剩下三天。而《NOWnews》記者也實測，第一天抽到168分，第二天則是抽到188分，顯見運氣僅有中間水平，想試手氣與愛吃麥當勞的你也別錯過了！（編輯：張嘉哲）