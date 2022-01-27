去Buffet見「鮭魚秒被夾光」！台人抖主因認了：絕對先吃
新鮮的生魚片受到許多人喜愛，其中「鮭魚」的品項又最熱門，對此就有網友好奇問「為何台灣人吃生魚片都偏好吃鮭魚？」貼文曝光後立即引起熱烈討論，有網友認為味道取勝「就⋯吃起來真的比較甜」、「鮭魚又肥又甜啊」，也有網友點出最直接的關鍵「便宜，品質穩定」、「以便宜好吃來說夠了」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 08:04:45
該名網友昨（26）日在PTT貼文，他以「為何台灣人吃生魚片都偏好吃鮭魚？」為題，表示他去過不少buffet，發現生魚片種類大多為鮭魚、鮪魚、旗魚、黃金鯡魚、鯛魚等，不過台灣人大部份都偏好鮭魚，每次都是鮭魚先被夾光，讓他好奇問：「有沒有這方面的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「就⋯吃起來真的比較甜」、「光顏色跟紋路就讓人覺得好吃了」、「油脂味讚」、「味道最直接，而且熱門的相對庫存流動性高，感覺比較新鮮」、「鮭魚就安全牌啊，油脂多基本不會太難吃」、「鮭魚油脂厚，沒有奇特的味道，接受度高」、「一般是不知道怎麼嘗白肉魚，鮭魚的甜味直接」、「鮭魚又肥又甜啊」。
另外，也有網友揭露主要關鍵，「因為便宜，石雕、紅斑高等魚不可能常吃」、「便宜，品質穩定」、「以便宜好吃來說夠了」、「便宜好吃油脂豐富」、「簡單好吃，便宜」。（編輯：賴禹妡）