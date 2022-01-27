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過年爽換新鈔超嗨！女一拿到臉綠：93年製的　行家揭真相

▲網友發現新鈔後面印有93年製版等字樣。（圖／記者張志浩攝）
▲網友發現新鈔後面印有93年製版等字樣。（圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-27 10:23:53

農曆春節到了，為了迎接新年來臨，許多民眾都會到銀行換新鈔，希望新的一年開始會有新氣象，不過你曾注意過新鈔上的各項資訊嗎？近日就有一名眼尖的女網友在換完新鈔後，發現背面竟然有「中華民國93年製版」幾字，不禁好奇自己到底是不是換到新鈔，對此內行網友也紛紛給出解答。

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原PO在臉書社團《爆系知識家》發文提到，今天自己興高采烈的到郵局換領新鈔，剛拿到後就發覺她的這批新鈔有一股很重的味道，隨後便將新鈔拿起來仔細一瞧，竟發現上面印著「93年製」，她也好奇的馬上拍照詢問網友「為什麼都是93年製，而不是111年或是更近的年份製呢」？

▲過年換新鈔起跑，今（24）日一早台銀總行營業部也有不少民眾趕來換鈔。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲近日不少民眾紛紛為了過年換領新鈔。（圖／記者王嘉鴻攝）
貼文一出，立馬吸引許多內行網友回應「製版和製造不一樣喔」、「鈔票沒有每天在印啊」、「硬幣有出場年，鈔票只有製版的年份」、「因為開新版要成本，不可能每年都做新的版浪費錢、時間」，答案揭曉後，許多網友也感到驚訝，留言表示「都沒注意過欸」、「好細心，我只想著花掉」、「可以用的都是好鈔」。

此外，也有網友補充，93年改版的「安二版」1000塊，其實每年都有印製新鈔，印製廠每年都有預計印製多少的新鈔數量，印製好的新鈔不會直接流入市面，而是會先裝箱統一押送至中央銀行，等待之後的流通。（編輯：張志浩）

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