蔡阿嘎尾牙霸氣送「有薪假30天」！原因網哭爆：最好老闆
知名百萬網紅蔡阿嘎號稱「YouTuber界長青樹」，至今頻道已有251萬人次訂閱，身為老闆的他一向對員工相當大方，前陣子他便分享公司尾牙的抽獎紀錄，在影片中大方給予員工心中想要的大禮，過程中甚至還送出「有薪假30天」，原因也讓大批網友直呼「好暖心！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 10:14:31｜2022-01-27 10:19:15
蔡阿嘎昨（26）日發布《蔡阿嘎尾牙慘輸，員工自己寫想要的尾牙禮物，點數比老闆大就送給你！》尾牙紀錄影片，過程中蔡阿嘎讓員工寫下想要的禮物，再透過撲克牌點數比大小，只要點數比蔡阿嘎大，員工即可拿到大禮。
其中送出的禮物包括阿聯酋航空4張台北、紐約來回機票、有薪假30天、剪片主機、iPhone 13 Pro Max、投影機、藍牙喇叭、MacBook Air等，蔡阿嘎也承諾送出，讓現場氣氛超嗨。
值得注意的是，員工阿筑開出希望能得到有薪假30天，還特別標註要是工作日，遊戲中阿筑的點數先被公開，但蔡阿嘎發現自己點數比對方大時，當場立馬決定「做牌」，換了一張比阿筑點數還小的撲克牌，如願讓阿筑圓夢。蔡阿嘎之後公布原因，表示知道阿筑平時要照顧家人，所以才故意輸給對方，讓全場一片感動。
影片曝光後，隨即引來網友們紛紛大讚直呼，「噴淚了，看到阿嘎只想到一句話，別人的老闆不會讓人失望」、「阿嘎會紅真的不是沒有原因，這麼體恤員工的老闆真的很少了，阿嘎真的是我最喜歡看的YouTube了」、「看到筑那段直接眼淚奪眶而出！阿嘎真的是個超好的老闆」、「每年的尾牙都超有特色的」。（編輯：陳雅雲）