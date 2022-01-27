COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

求職妹收「錄取通知」婉拒！下秒遭老闆嗆爆：沒有道德

▲有網友表示，她面試後獲得offer，不過基於種種因素還是決定婉拒，沒想到竟被老闆開嗆。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友表示，她面試後獲得offer，不過基於種種因素還是決定婉拒，沒想到竟被老闆開嗆。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-27 10:25:15

職場上有許多眉角是需要靠經驗來得知，近日就有網友表示，她面試後獲得offer，不過基於種種因素還是決定婉拒，沒想到竟被老闆開嗆，讓原PO忍不住傻眼直呼：「這老闆真的刷新我三觀了，只能說，慶幸自己沒去，跟這種老闆一起工作估計會發瘋。」 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（26）日在Dcard中貼文，她以「收到offer回覆不去居然被罵？」為題，表示前幾週去一間公司面試，過程中雙方談得挺愉快，原PO隔天晚上也收到錄取通知，不過因為同時還有在面試其他工作，便打算3天後再回覆。 

▲有網友表示，她面試後獲得offer，不過基於種種因素還是決定婉拒，沒想到竟被老闆開嗆。（圖／翻攝自Dcard）
▲對方再回信，裡頭提到「我認為可能還不需要你來教我何謂禮貌」。（圖／翻攝自Dcard）
而原PO也在3天後一早接到公司來電，請她儘速回覆錄取信件，不過基於一些因素，她還是決定婉拒這次機會，並回覆正式的婉拒信，沒想到下午公司老闆就連續打了5通電話，晚上再傳信件表示「請問有什麼問題嗎？那天不是當下已達成協議？還是你認為口頭上的誠信不重要呢？官腔的回信不必了，那只是很明顯你在打發我們」。 

原PO也回覆信件說明原因，並直言「尚未回覆錄取通知前都不算成立，這邊是你想聽到的不官腔的回覆，請注意禮貌，謝謝」未料對方竟再回信，裡頭提到「我認為可能還不需要你來教我何謂禮貌」，也強調依照法律原PO的確能這麼做，但法律前還有「道德」存在。

▲有網友表示，她面試後獲得offer，不過基於種種因素還是決定婉拒，沒想到竟被老闆開嗆。（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO相當傻眼，再度以信件回擊。（圖／翻攝自Dcard）
這也讓原PO相當傻眼，再度以信件回擊，無言表示「我只想問，難道員工沒有選擇公司的權利嗎？今天發了offer 給我，就代表我一定得去上班？我面試表現的很想去這間公司是基本吧…如果表現的很不屑誰會錄取我啊？這老闆真的刷新我三觀了，只能說，慶幸自己沒去，跟這種老闆一起工作估計會發瘋」。 

貼文曝光後，不少網友直搖頭嘆，「好險沒去，這種慣老闆遲早逼死你」、「又不是靠他吃穿，指使氣昂的態度看了就很欠洗臉」、「情商太低了吧，這個老闆」、「這種不去是萬幸，一葉知秋要記得」、「感覺是想趕鴨子上架抓交替的，唬唬涉世未深的求職者」。（編輯：賴禹妡） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

您看好誰會代表民進黨參選下屆屏東縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀