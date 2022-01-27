求職妹收「錄取通知」婉拒！下秒遭老闆嗆爆：沒有道德

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而原PO也在3天後一早接到公司來電，請她儘速回覆錄取信件，不過基於一些因素，她還是決定婉拒這次機會，並回覆正式的婉拒信，沒想到下午公司老闆就連續打了5通電話，晚上再傳信件表示「請問有什麼問題嗎？那天不是當下已達成協議？還是你認為口頭上的誠信不重要呢？官腔的回信不必了，那只是很明顯你在打發我們」。
原PO也回覆信件說明原因，並直言「尚未回覆錄取通知前都不算成立，這邊是你想聽到的不官腔的回覆，請注意禮貌，謝謝」未料對方竟再回信，裡頭提到「我認為可能還不需要你來教我何謂禮貌」，也強調依照法律原PO的確能這麼做，但法律前還有「道德」存在。
這也讓原PO相當傻眼，再度以信件回擊，無言表示「我只想問，難道員工沒有選擇公司的權利嗎？今天發了offer 給我，就代表我一定得去上班？我面試表現的很想去這間公司是基本吧…如果表現的很不屑誰會錄取我啊？這老闆真的刷新我三觀了，只能說，慶幸自己沒去，跟這種老闆一起工作估計會發瘋」。
貼文曝光後，不少網友直搖頭嘆，「好險沒去，這種慣老闆遲早逼死你」、「又不是靠他吃穿，指使氣昂的態度看了就很欠洗臉」、「情商太低了吧，這個老闆」、「這種不去是萬幸，一葉知秋要記得」、「感覺是想趕鴨子上架抓交替的，唬唬涉世未深的求職者」。（編輯：賴禹妡）