賓士妹「卡柱」崩潰求援！畫面曝光網全跪了：怎麼做到的
拿到駕照後需經過大量練習及上路才能成為經驗老道的駕駛，近日就有網友在停車場停車時，不慎擦撞到一旁的柱子，畫面曝光後讓全場瞬間笑翻，直呼：「柱子3你7，柱子因注意而未注意」、「駕照燒掉，車子不管，從此不要再碰車了」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 11:16:14
該名網友25日在臉書「爆廢公社二館」貼出照片，只見畫面中原PO的車在停車場，原先是想駛過通道，未料卻擦撞柱子，整台車的右側都被柱子死死卡住，板金都凹陷，讓她崩潰求助：「現在要怎麼辦？才能把損失降到最低？」
貼文曝光，網友紛紛笑翻留言，「車子不要開了，走路吧」、「這到底怎麼做到的啊」、「柱子記得也要修呀」、「柱子3你7，柱子因注意而未注意」、「過年快到了！跟射龍門一樣！中柱的感覺」、「在旁邊寫個煞有其事的裝置藝術介紹立牌，然後開放門票參觀」、「簡單啊，叫工人來把水泥柱打掉」、「駕照燒掉，車子不管，從此不要再碰車了」、「在外的朋友，見此車行駛時，請稍迴避注意安全」。
也有網友質疑真實性，「照片好像合成的」、「這感覺柱子很軟車比較硬」、「修圖技術很好喔」、「這真的是撞的嗎」、「根本P圖」、「照片感覺是合成的」、「為什麼沒人覺得柱子修得很誇張」。（編輯：賴禹妡）