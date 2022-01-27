好市多「全新禁令」他喊要注意了！規則客看哭：終於等到
知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，其賣場內商品琳瑯滿目，且時常祭出多樣優惠，因而吸引許多顧客前往消費。不過，近日就有網友前往內湖好市多時，意外發現一張全新公告禁令，而引發眾多會員大讚「終於等到！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 12:21:27
有網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上貼出一張告示照片，只見畫面中，是一張由內湖分局文德派出所貼出的公告，上頭寫著斗大的「提醒」兩字，內文表示「本市內湖區好市多賣場前人行空間已公告禁止停放車輛，違規停放者將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第4款『在設有禁止停車標誌、標線之處所停車』規定予以製單舉發」。
內文還再三強調，請市民朋友們勿將機車停放於此處，本所近期將執行違停取締。原PO發現這張公告後，也發文提醒「內湖店，舊宗路側的人行道20220113起禁止停放機車，要注意囉～」
貼文曝光後，馬上引來不少會員讚賞留言，「直接開罰了，駕照考假的嗎？罰單就是最好的提醒」、「一直以來都不能停，只是停的多到開單開到手軟、拖吊也載不完，於是就睜一隻眼閉一隻眼」、「還有手推車放在那邊呢！真是超丟會員的臉」、「我覺得不應該貼提醒，直接開單最實在，天天來兩三次，一年後就沒什麼人停了」、「終於等到」。
甚至還有會員指出，「一直以來內湖店的地下停車場都有機車停車位…大家都懶得下去而已，格子多到一半都沒停滿都被拿來放推車」、「我印象中內湖店地下停車場空間算夠用了吧，怎麼還是有人想停那邊」。（編輯：陳雅雲）