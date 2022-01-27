逛好市多遭陌生男猛盯！女一問「理由」尷尬了 婆媽笑瘋
知名美式賣場「好市多」深受國人喜愛，除了商場內產品多元外，時不時推出的降價優惠也都能吸引相當多民眾瘋搶，近日，有一名女網友分享自己到好市多搶「減價豬腳」時，不慎把豬腳放入別人的推車中，在經對方提醒後才驚覺，貼文一出，不少網友也紛紛提到自己放錯推車的經驗。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 13:05:51
原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，提到自己一早就衝去搶購減價的德國豬腳，到賣場後只見豬腳區擠滿人潮，原PO則是幸運的拿到了2盒，正當她心滿意足準備離開時，一位先生突然將他叫住，並表示「小姐，妳把2盒豬腳放進我推車了」，原PO此時回頭查看，才驚覺自己推車內沒有豬腳，因此連忙向對方道謝，最後為了表達謝意，她也將一盒豬腳送給對方。
貼文一出，許多網友都表示自己也常在購物時放錯推車「人多推車真的會搞混」、「好幾次結帳才發現東西突然不見了」、「有幾次拿到要東西後，頭也不回的去結帳才發現推錯車...」、「有次回家才發現多買了自己根本沒拿的東西＝＝」、「下次我也要把推車推到搶購區試試」、「豬腳還好，不要錢包放錯就好」、「真的超常放錯推車XD」。（編輯：張志浩）