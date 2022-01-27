Toyz詐賭影片曝！「透視牌+隱形眼鏡」 鬼之操作全認了
前英雄聯盟世界冠軍Toyz（劉偉健）因涉嫌販賣大麻菸彈遭到檢方聲押獲准，3日結束觀察勒戒後，卻遭過去公司夥伴周周指控詐賭，對此Toyz也在「金旋風」YouTuber頻道直播道歉，近日「金旋風」也上節目還原當時後的狀況，並且經過Toyz的允許，公開了當時詐賭的畫面，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 15:38:53
近日金旋風在YouTube節目「超派人生」中，提及Toyz詐賭過程，金旋風表示，起初自己是經好友丁特邀約到Toyz家打牌，第一次是抱持著朝聖的想法到Toyz家，但牌局結束後並無發現生任何異常；第二次大家換約在金旋風家中玩德州撲克，Toyz則帶了自己的牌赴約，當天金旋風小輸20幾萬，起初他並未起疑，直到眾人要離開時，Toyz竟然將牌帶走，金旋風表示「一般去人家家裡玩牌，帶牌的人應該會把帶去的牌留在對方家中才對」，但他仍沒有多想，且打牌時也沒有特別覺得奇怪的地方。
時間來到第三次，眾人約在Toyz家，這天Toyz主動提議home game金額提升到500、1000，金旋風為了面子硬接了下來，不料短短50分鐘輸了300多萬，此時他想到廁所洗個臉冷靜一下，卻在廁所發現疑似隱形眼鏡的盒子，第六感就覺得不尋常，並拿出手機錄影記錄狀況，當下也向Toyz表明要驗牌，在關燈使用隨身攜帶的紫光燈照完後，確認牌有異常，隨後也發現Toyz早已偷摘下的特殊材質的隱形眼鏡。
Toyz最後在影片中承認詐賭，金旋風則表示，當時已經完成協議，Toyz需賠償600萬，並簽訂保密協議不讓影片曝光，但日前周周跳出來爆料Toyz詐賭後，Toyz才主動聯絡金旋風，希望公開影片，讓大家知道周周並非只是旁觀者。（編輯：張志浩）