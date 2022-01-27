高雄今+8　陳其邁：已進入第三波傳染

高雄市今（27）天再新增8例本土確診案例，高雄市長陳其邁說，今天4例家庭群聚感染，源自於原來的接觸者，已經被匡列，另外3例則是修船的外籍工作人員，另一例是社區民眾與確診者有長達一小時的交談，因此確診，以時間上來看高雄疫情已經進入第三波的傳染，但尚未進入社區傳播的狀況，請民眾不需太過擔心。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-27 16:02:33
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，案18689五歲男童感染，可追溯至一開始的確診者18155同時看診，在1月22日被匡列隔離、25日發病，27日確診；至於案19638、18639、18643，三位印籍籍外籍船員是進薪輪船工作者，在新光造船廠維修，同時有許多工程行在現場，因與確診者接觸確診；案18688則因案18186曾經駕駛交通船載送確診者到新光輪上，案18688則被載送到另一艘輪船上，案18688當時被匡列為接觸者，同住接觸者案18637也確診；至於案18642因為是案18545的同住家人確診；而案18641則為18545的友人，兩人曾在廟口有長達一小時的密切交談，因此確診。
陳其邁說，高雄從新光輪群聚到現在，可看出Omicron的特性，幾乎在感染後的2到3天就有傳染力，目前都是屬於輕症或是無症狀，截至目前旗津區累計已經篩檢57%，而旗津區常住人口約6成，感謝民眾幾乎都有出來採檢，22,502人中採檢出8人，其中社區民眾僅有三人，旗津區整體陽性盛行率只有0.035%，社區傳染風險仍相當低。
※【NOWnews 今日新聞
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