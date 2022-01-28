房市／內科廠辦成萬磁王　近3年交易逾300億

信義全球資產公司統計上市櫃法人在內湖科技園區的廠辦交易，近三年交易金額累計逾330億元，且2021年不但較2020年增加131億，甚至比2020、2019兩年的合計規模還高，不只科技業，包含壽產險、金融、運輸、傳產等也都愛搶進。此外，企業總部需求強，整棟廠辦交易也愈趨熱絡，近三年整棟交易共15件，總金額達218億，其中，單是2021年的整棟交易就破百億。
生活消費中心/綜合報導
2022-01-28 08:00:00
信義全球資產總經理柯宏安指出，台商回流帶來強勁商用不動產需求，不僅來自各種產業背景，且以自用目的居多，內科園區就常是購置總部及辦公室擴編的指名區域熱點。分析近三年內科廠辦大型交易，買方類別以科技業最多，包含聯發科、威剛等企業；壽產險業也是內科另一大買方，包含三商美邦、台灣人壽、新光產險等，都看好內科發展，紛在此投資整棟廠辦。
若以區段來看，近三年交易以文德段最熱，共14件交易，累計金額達133億元，其中屬整棟交易就有9件，買方包含壽險金融業，像台灣人壽買雍和民權大樓、南山人壽買浩鑫大樓、中國信託資產買國瑞集團總部等，就連蛋糕名店亞尼克菓⼦⼯房也買下整棟廠辦。
早期文德段在離捷運較遠、部分範圍在航道下有開發限高等因素，雖然是內科發展成熟已久的區域，但較不如西湖段受青睞；但受惠未來捷運環狀線行經可改善交通便利性，隨著西湖段可自用標的釋出少甚至價格攀升，可看到此區已翻紅，有更多企業搶進。
除了文德段外，企業擴張往舊宗段或潭美段購置全新廠辦趨勢也都浮現，像萬海航運買長虹新世代科技大樓，以及三商美邦買華固智富中⼼大樓，讓內科交易呈現遍地開花的熱絡。
總經理柯宏安分析，以目前供需發展趨勢，在高需求與低空置下，讓內科廠辦具有增值性、收益性的潛力，且屋齡與購置成本相較市中心區的商辦都低，自然可持續吸引自用或是收益置產需求的買方，雖然交通壅塞目前仍是項抗性，但未來捷運路網若能逐漸改善便利性，對企業進駐誘因將更大。