年後到底該不該換工作？「超神離職賓果圖」曝 網狂朝聖
農曆新年即將到來，不少人仍因為環境、待遇、同事等考量，正站在是否該離職換新工作的交叉路口，為了讓大家更了解自己的處近，近日就有網友分享一張賓果圖表，連越多條線代表越該離職，快來測試自己處境多艱難吧！
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 17:11:56
一名網友在Dcard發文，分享一張以「到底該不該離職？還在猶豫？叫交給賓果來決定」為題的賓果圖，圖中列舉了同事、薪水、加班、休假、身體勞累程度等工作上常見的「難處」，若最終連成越多線，在該間公司可能就越不快樂，也越有可能離職。
賓果圖最後也附上解析，0條線狀況最好，公司環境人人稱羨，因此許多人會尋問「請問貴公司還有缺人嗎？」；1條線則是「可能要開始思考自己的人生」；3條線為「你還在等什麼，快逃啊；、5條線雖然情況最差，但公司需要人為它賣命，也讓該張圖自嘲是「請堅守崗位，大家感謝您」。
貼文一出，網友也留言分享自己的實測結果「我只中同事、身體、薪水，好幸福啊哈哈哈」、「服務業中了10個，但沒連線，不準吧」；此外也有網友認為，賓果圖中的一些選項其實並不差，「加班能換補休算差嗎？我覺得賺爛欸」。（編輯：張志浩）