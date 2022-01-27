冤家路窄！大媽遇大車堵路卡關1分鐘 嗆司機「哩企係」
萍水相逢即是有緣，每位用路駕駛還是對彼此更友善一點才好！有網友分享了一段影片，影片中可以看見一位穿著紅衣的大媽騎機車在鄉間小徑上遇到一輛大型拖車，大車停下來示意大媽從旁邊騎過去，但大媽覺得大車留的空間不夠，兩人當即爆發口角，互相飆罵了1分多鐘，大媽最後離去前還拋下一句「哩企係」，而大媽與大車司機誰對誰錯也引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 18:35:14
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，分享了這段影片並笑稱「難得在小路上碰到 ，互相用家鄉話問候對方」。而從影片中可以看見，紅衣大媽與大車司機在小路會車，兩人為了車旁的道路空間夠不夠讓機車過起爭議，大車司機覺得可以，大媽覺得不行，兩人對罵起來，大媽還一度怒喊「我就是頭殼有問題不想過啦」，接著兩人互相嗆聲「給我差不多」、「不然要打架嗎」，最後大媽仍是從大車旁縫隙鑽過，臨走前餘怒未消再丟下一句「哩企係啦」。
兩人充滿草根味的吵架過程讓網友笑翻，紛紛直呼「今年最好笑」、「笑到肚子好痛」、「大姐好有趣，尤其是丟下那句哩企戲」、「轉角遇到愛」、「車頭吵車尾合」、「怎感覺兩人有點在打情罵俏」。
不過也有網友認真分析，「意外沒發生可以當玩笑看，但意外如果發生了，就一點都不好笑了」、「在鄉下住過的都知道，那個狀況要是不小心真的會掉灌溉溝渠的」、「老實說看到大車...我會選擇繞路或是先讓大車先過」。（編輯：倪浩軒）