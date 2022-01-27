爆抄襲爭議！486先生第三度發文道歉滅火：我真的是白癡
團購電商老闆「486先生」被爆出頻道影片抄襲創作團體「HoldChill猴糗」，但486第一時間的道歉文卻很輕浮，引發批評後才刪除又發出另外一個版本的道歉聲明，但此舉反而更加惹怒網友，紛紛到他臉書出征。眼見惡評不斷，486先生晚間又發文第3度道歉，並強調「我真的是白癡無誤」，坦承一開始道歉不用心，「是我態度不對」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 20:39:40
486先生被影片創作團隊「HoldChill猴糗」踢爆抄襲後，第一時間回應「真的尷尬阿我，假若有經過西華酒店我公司這邊，我一定要請吃個飯當面道歉」，被批評輕浮後才刪文重發聲明道歉，不過仍難平息網友怒火。
486先生晚間再度發長文道歉，表示「我常說有錯改之無則嘉勉，也常說請大家給我批評跟指教。今天感謝大家給我上了一課。早晨跟 HoldChill猴糗道歉文確實沒有非常用心的道歉，以至於大家看了火大，淦我真的是白癡無誤。在這我也要跟我們公司公關卡妹致歉，這事情不是她做的不好，是我態度不對。」
486先生強調，「創意被別人抄襲，HoldChill猴糗的生氣是人之常情換做誰都會生氣，我再一次公開的跟兩位鞠躬致歉，希望你們能接受我的歉意。對於幹下這蠢事的同仁，自有公司章程來處理，他也知道自己的錯誤，所以我沒想要讓他出來曝光，我是老闆，所有的問題指責大家就公幹我就好。」
486先生最後直言，「我不能用很忙來推脫早上的道歉文寫的真爛，這社會誰不忙，所以請大家批評我，我都虛心接受，同時會好好自我反省與檢討。我在這跟HoldChill猴糗再一次深深致歉，讓你們這麼火大我真覺得羞愧。另外也公開跟所有網友致歉，同時我公開認真的說，不光這一次，偶後若還有發現我公司 我個人有任何不足之處，請務必要給我指正，拜託各位。」（編輯：倪浩軒）