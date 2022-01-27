男狂曬豪車鈔票磚！平時卻擠「3千元雅房」 眾狠掀內幕
意外揭穿朋友的謊言！日前就有網友在尋找便宜租屋處，卻意外撞見常常在網路上曬豪車、鈔票磚的朋友，住在擁擠的3千元雅房中，詳細過程曝光後就有不少網友戳破內幕。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 23:55:46｜2022-01-27 23:58:54
原PO在臉書《靠北租屋2.0》上分享遭遇「最近我在找便宜的租屋處，結果去看一間月租3千的雅房時，發現裡面有一位我認識的朋友正在住」。
這讓原PO開始困惑，因為這位朋友平時常常在臉書上貼出自己在開賓士等豪車，然後副駕駛座放著好幾個千元鈔票磚，卻會住在這種陽春的雅房，反差感實在太大，更讓他不禁對該友人的真實經濟狀況打上問號「好想在他底下留言 ，我發現你租3000元雅房」。
過程曝光後，立刻有不少網友吐槽「的確是有很賺又節省的人，會選擇住便宜的，但FB秀名車鈔票要大家跟的，一定是詐騙」、「賓士老大的，錢拍完要上繳老大，結案」、「搞網路詐騙啊，勸你大義滅親報警」、「就是因為沒有錢才喜歡炫耀」、「租這種地方，出事要跑很方便，反正一個月才3千」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞
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