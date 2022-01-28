北漂族一堆「台北過年會像空城」？真實情況曝：早就不同

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貼文一出，掀起熱議，「每次過年在台北確實沒什麼人」、「真的...新北都很空」、「我台北人，大過年的時候平常塞爆的信義路可以橫著走」、「小時候過年是可以直接在馬路上亂跑的，完全沒車」、「記得以前有外國人說過年在台北差點餓死」。
但也有人指出，這幾年開始「情況」早已不同，「這幾年好像還好了，越來越少人回南部」、「台北只有除夕初一人少，初二開始人就多了」、「台北人只是相對變少，但還是很多人，而且大家都出來逛街吃飯，所以反而人潮很多」、「最近幾年過年台北還是很多人，但跟平常比應該有少了6-7成，不過信義區百貨還是多人，因為過年也只有百貨還營業」、「自從年輕人不跟父母回南部老家後就不一樣了」。
還有人透露「二三十年前冷清，現在超熱鬧，這幾年過年跟朋友聚餐如果沒預約還要排隊，餐廳人超多，去年排了半小時，今年因為疫情不知道會不會影響。車流量會變少，但店家餐廳人都很多，而且初一就很多店都有開了，到處逛、吃、買」。（編輯：郭佩蓉）
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