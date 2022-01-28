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北漂族一堆「台北過年會像空城」？真實情況曝：早就不同

▲原PO好奇「台北過年會像空城嗎」，貼文一出，也有人曝真實情況，直呼「早就不同了」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO好奇「台北過年會像空城嗎」，貼文一出，也有人曝真實情況，直呼「早就不同了」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 06:45:59

農曆新年就快到了，許多人都會返鄉與家人一同過年；然而也因為「北漂」的人口眾多，因此每到過年過節時，都市街道總會變得特別冷清，對此，就有網友好奇「台北過年會像空城嗎」，貼文一出，也有人曝真實情況，直呼「早就不同了」。

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該名網友在PTT以「台北過年真的像空城嗎？」為題發文，表示台北過年時，好像很多店家都不會營業，這兩天路上車子也開始變少、街上蠻冷清，讓他不禁好奇「有南部女孩在台北生活嗎？是不是台北過年都像空城一樣，初一到初五，連找吃的東西都困難」？

▲有網友分享過年時的台北信義區街道景象。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友分享過年時的台北信義區街道景象。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，掀起熱議，「每次過年在台北確實沒什麼人」、「真的...新北都很空」、「我台北人，大過年的時候平常塞爆的信義路可以橫著走」、「小時候過年是可以直接在馬路上亂跑的，完全沒車」、「記得以前有外國人說過年在台北差點餓死」。

▲也有網友分享過年時建國南路的景象。（圖／翻攝自PTT）
▲也有網友分享過年時建國南路的景象。（圖／翻攝自PTT）
但也有人指出，這幾年開始「情況」早已不同，「這幾年好像還好了，越來越少人回南部」、「台北只有除夕初一人少，初二開始人就多了」、「台北人只是相對變少，但還是很多人，而且大家都出來逛街吃飯，所以反而人潮很多」、「最近幾年過年台北還是很多人，但跟平常比應該有少了6-7成，不過信義區百貨還是多人，因為過年也只有百貨還營業」、「自從年輕人不跟父母回南部老家後就不一樣了」。

還有人透露「二三十年前冷清，現在超熱鬧，這幾年過年跟朋友聚餐如果沒預約還要排隊，餐廳人超多，去年排了半小時，今年因為疫情不知道會不會影響。車流量會變少，但店家餐廳人都很多，而且初一就很多店都有開了，到處逛、吃、買」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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