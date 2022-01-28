哪家手搖飲珍奶最神？網喊「4霸主」無人能敵：品質超穩
台灣手搖飲店選擇相當多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯才過癮，而「珍珠奶茶」更是許多外國觀光客來台必喝的飲料，對此，就有網友好奇「哪間手搖飲的珍奶最好喝」，貼文一出，「這4間」被網友推爆，直呼「品質超穩定」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 07:15:24
該名網友在PTT以「心中第一名珍奶店」為題發文，表示看到春水堂的珍奶已經漲價到190元，但因為他沒喝過，所以「不了解春水堂的美好」，不過他也透露自己心中最愛的珍奶是天仁茗茶，「請問大家心中的第一名是誰」？
貼文一出，「50嵐」、「茶湯會」、「樺達奶茶」和「天仁茗茶」受到最多網友推薦，「50嵐沒有之一」、「50嵐，混珠紅茶拿鐵已經蟬聯我心中十年了，上次去買，後面連續5個都買這個」、「天仁、樺達我也蠻愛的，但全台店都穩的大概還是只有50嵐」、「樺達和天仁在我心中不分上下」、「茶湯會的觀音拿鐵+小珍珠」、「樺達奶茶+珍珠」、「茶湯會、樺達吧」、「茶湯會的珍珠紅茶拿鐵」、「我也最喜歡天仁，茶味很重」、「天仁的茶是真的不錯喝」。
也有其他網友認為，「comebuy」、「鮮奶茶我最愛上宇林，不過我不吃珍珠」、「當然是堅持不凍漲的茶魔」、「我家附近的清心，再來馬祖新村」、「清心（但只愛普洱鮮奶茶）」、「當然東區黃巾啊！不要黑糖珍珠、小珍珠大致都可以接受啦」、「迷客夏」、「SOMA」。（編輯：郭佩蓉）