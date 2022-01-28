科技業「年終2個月」他喊慘！知情人笑抖真相：誤會大了
科技業薪資待遇相較於其他行業來得高，因此「薪水」也是眾人熱議的話題之一；對此，就有網友表示，大家都說科技業年薪百萬，靠年終就屌打一堆人，但他一看愣「才兩個月」，直呼「也太慘」，貼文一出，也有知情人笑抖真相，直呼「不是這樣看的」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 07:48:16
該名網友在PTT以「科技業0年終或1.5年終484很慘啊？」為題發文，表示大家都說科技業年薪百萬，光是靠年終就能打趴一堆人，因此他也好奇去科技版上看了一下，「那邊怎麼生態不太一樣，很多開獎的都才1.5個月或2個月不到」。
原PO說，他好像還看到有人「0年終」，「0年終不就只有底薪*14，太慘了吧」，因此他也好奇在文末表示，「難怪每次在說什麼年薪百萬科技業的時候，底下總有一兩個說實話的會說『不到你要給我嗎』之類的，原來句句血淚阿」。
貼文一出，掀起熱議，「年終2個月，績效分紅10-20個月」、「最近聽到一個貿易公司的，年終拿80，尾牙抽到50萬，好像是倒數第三獎」、「領很好的都很低調」、「科技業誰在跟你傳產一樣看年終啦」、「豬屎屋、晶圓、封測廠和系統廠，甚至在社會大眾廣義來看面板廠或材料廠都是科技業，但這些其實都差很多欸」。
而許多知情人則表示，「多的是分紅或績效好嗎 ..」、「年終是年終，分紅是分紅啊」、「三節固定，獎金跟股票不一定，看去年業績發，去年領兩波了大家手上都很多錢吧」、「年終+分紅+獎金+簽約金，才是科技業的薪水」、「年終是年終，績效是績效」。
其中，還有網友透露「科技業年終是寫在合約的，是固定的。每年的分紅常常20個月起跳，是不在合約的。分紅不會在農曆年發，而是看國曆，有些公司一年兩次，有些四次。外商沒分紅但也通常每年更新配股，讓整年薪水不會輸台商太多」。（編輯：郭佩蓉）