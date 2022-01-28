COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

8點逛7-11「驚喜突降臨」！聰明人秒懂：每天至少賺100元

▲台灣便利超商林立，每走幾步路，就能在同條街道上看到好幾間。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台灣便利超商林立，每走幾步路，就能在同條街道上看到好幾間。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 08:50:46

台灣便利超商林立，每走幾步路，就能在同條街道上看到好幾間，因其販售物品應有盡有，成為時下民眾不可或缺的商家之一。而就有網友分享自己晚上8點去逛7-11的時候，意外發現有驚喜，讓他直呼「找到大腿可以抱了」貼文引發廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「7-11/全家好物分享區」貼文指出「其實我蠻少去便利商店，也不太去買小7的熟食，但前幾天8點去逛的時候，發現很多食物上都有綠色的貼紙，一看竟然打65折，馬上就帶了一個有貼貼紙的握便當，只要29元.....真的超便宜，後來才發現這每天都有，是小7即期食品的標誌，月底找到大腿可以抱了！

▲超商NOWnews攝影中心
▲網友分享自己晚上8點去逛7-11的時候，意外發現有驚喜。（示意圖/NOWnews攝影中心）
貼文一出，網友紛紛回應「拍謝，我吃超久了，每天吃賺至少100元以上」、「有的89元的便當打折變50幾，真的很划算」、「i珍食啊，很推這做法，能減少浪費很多食物」、「我已經抱了快一年，你太晚發現了吧XD」、「全家也有喔，時段是17點的，也很划算」、「晚上5點逛全家，8點逛7-11，我的月底口訣XD」、「這真的是很不錯，御飯糰打折一顆只要10幾元」、「我健身，沙拉打折後才三十幾，健身完吃很Nice」。

事實上，7-11推出的這服務名為「i珍食」，通常店員都會在早上10點（貼當日晚間17到期的食品）以及晚上8點（貼隔日凌晨3點過期的食品）就開始巡即期品，並且開始貼65折的貼紙；而同樣全家也有「友善時光」的服務，在每天17點也會貼上7折的貼紙，別小看該服務，以往這些即期品一到期沒人購買就會直接丟掉，自從推出後，全家一年就減少浪費超過3萬噸的食物，碳排放量也少了破1萬噸，成效非常驚人。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀