8點逛7-11「驚喜突降臨」！聰明人秒懂：每天至少賺100元
台灣便利超商林立，每走幾步路，就能在同條街道上看到好幾間，因其販售物品應有盡有，成為時下民眾不可或缺的商家之一。而就有網友分享自己晚上8點去逛7-11的時候，意外發現有驚喜，讓他直呼「找到大腿可以抱了」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 08:50:46
原PO在「7-11/全家好物分享區」貼文指出「其實我蠻少去便利商店，也不太去買小7的熟食，但前幾天8點去逛的時候，發現很多食物上都有綠色的貼紙，一看竟然打65折，馬上就帶了一個有貼貼紙的握便當，只要29元.....真的超便宜，後來才發現這每天都有，是小7即期食品的標誌，月底找到大腿可以抱了！」
貼文一出，網友紛紛回應「拍謝，我吃超久了，每天吃賺至少100元以上」、「有的89元的便當打折變50幾，真的很划算」、「i珍食啊，很推這做法，能減少浪費很多食物」、「我已經抱了快一年，你太晚發現了吧XD」、「全家也有喔，時段是17點的，也很划算」、「晚上5點逛全家，8點逛7-11，我的月底口訣XD」、「這真的是很不錯，御飯糰打折一顆只要10幾元」、「我健身，沙拉打折後才三十幾，健身完吃很Nice」。
事實上，7-11推出的這服務名為「i珍食」，通常店員都會在早上10點（貼當日晚間17到期的食品）以及晚上8點（貼隔日凌晨3點過期的食品）就開始巡即期品，並且開始貼65折的貼紙；而同樣全家也有「友善時光」的服務，在每天17點也會貼上7折的貼紙，別小看該服務，以往這些即期品一到期沒人購買就會直接丟掉，自從推出後，全家一年就減少浪費超過3萬噸的食物，碳排放量也少了破1萬噸，成效非常驚人。（編輯：張嘉哲）