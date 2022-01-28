虎年「4星座」工作運爆棚！跳槽、留守都旺：爽升職加薪

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第四名、天蠍座
尋回工作熱情
金星將於1/29在天蠍座學習宮位順行，待在原職務的你，或許有些倦怠了，正愁著如何在找到工作上的熱情，然而宇宙聽到了你的聲音，農歷年後你有機會職務調動至其他單位，需要時間重新熟悉的工作內容，燃起了你當初進入公司的初衷，從更寬廣的角度檢視你原來打下的基礎，在踏實之中創造出更多業績以及項目，驚艷和你共事已久的同事、領導長官，升職加薪自然不在話下。農歷年後，如有請調其他單位的機會，千萬不要拱手相讓，你的一片天說不定就在那裡。
第三名、水瓶座
前途光明大好
農歷年間新月誕生在水瓶座的命宮，象徵著美好的開始，平常工作表現的你，懂得經營人脈、不斷地持續精進工作技能，很有可能農歷年後被挖角到夢寐以求的職位、部門，或是有貴人為你牽線到你心目中的理想公司，即便是留守原來的職位，也能得到上級賞識下放更多權力給你、甚至提拔你到你心念已久的職位。農歷年後，你的前途一片光明大好，無論跳槽或留在原地，都有機會更上一層樓。
第二名、天秤座
小人衰事遠離
農歷年前順行金星守護著天秤座，或許前些日子纏著你不放的小人與倒霉事，終於逐漸遠離，你做事終於不再綁手綁腳。若你想要請調到心儀的職位、跳槽到理想的公司，就有貴人為你穿針引線，展開新的工作生涯。如果是受夠了為人打工的日子，自行創業也會有人替你打點，開發業務與人脈、創業資金也有著落。農歷年後，請傾聽自己內心的聲音，一旦你下定決定向宇宙發出請願，你會發現身邊會有許多人都是你的神隊友，助你達成心之所願。
第一名、金牛座
聲勢水漲船高
金牛座迎來天王星、守護星金星順行，原先低調默默行事的你，有機會在原本的職位上大展身手、發光發熱，也許是他人的爛攤子需要由你來打火救援，你不但力輓狂瀾，更表現出絕佳的工作能力，讓上級領導、同事們刮目相看，你的聲勢因此水漲船高，升官加薪跟著來。也因此打響在同業內的名聲，很有可能被挖角到條件更好的公司。農歷年後，即便是不起眼的小事交到你手上，也要積極努力的做的精彩，因為誰都不會知道幸運之神要給你怎麼樣的驚喜，或許下一秒你就被看見了呢？
農歷年後
十二星座【職場去留】關鍵詞
白羊【事業高掛中天】
金牛【聲勢水漲船高】
雙子【貴人穿針引線】
巨蟹【戀情開花結果】
獅子【職場所向披靡】
處女【偏財降臨入袋】
天秤【小人衰事遠離】
天蠍【尋回工作熱情】
射手【財運爆棚滿溢】
魔羯【愛情事業得意】
水瓶【前途光明大好】
雙魚【各種幸運降臨】
請參考太陽丶上升星座。（編輯：郭佩蓉）
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