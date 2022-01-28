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虎年「4星座」工作運爆棚！跳槽、留守都旺：爽升職加薪

▲不少人會趁年後轉職，對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了2022農曆年後「跳槽、留守」都好運的4星座。（示意圖／取自pixabay ）
▲不少人會趁年後轉職，對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了2022農曆年後「跳槽、留守」都好運的4星座。（示意圖／取自pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 09:27:24

農歷年後許多人都在觀望著是否該跳槽或留在原職位上繼續努力，只是世事難料，誰都對未來的事情沒有把握，怕離開了原來的工作更好，怕留下來而錯過了更好的機會。對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了2022農曆年後，「4星座無論是在原地繼續耕耘或是往外尋求都會很好運

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沒有上榜的你，請別太傷心，老師說，或許這些上榜星座就是你未來的貴人福星，正在為你前行、幫你鋪路。文末的農歷年後「職場去留」關鍵詞為你提點一二，快分享給這些星座，蹭蹭彼此的好福氣！

▲不少人會趁年後轉職，對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了2022農曆年後「跳槽、留守」都好運的4星座。（示意圖／ NOWnews資料照）
▲不少人會趁年後轉職，對此，塔羅牌艾菲爾老師就分享了2022農曆年後「跳槽、留守」都好運的4星座。（示意圖／ NOWnews資料照）
第四名、天蠍座

尋回工作熱情

金星將於1/29在天蠍座學習宮位順行，待在原職務的你，或許有些倦怠了，正愁著如何在找到工作上的熱情，然而宇宙聽到了你的聲音，農歷年後你有機會職務調動至其他單位，需要時間重新熟悉的工作內容，燃起了你當初進入公司的初衷，從更寬廣的角度檢視你原來打下的基礎，在踏實之中創造出更多業績以及項目，驚艷和你共事已久的同事、領導長官，升職加薪自然不在話下。農歷年後，如有請調其他單位的機會，千萬不要拱手相讓，你的一片天說不定就在那裡。

第三名、水瓶座

前途光明大好

農歷年間新月誕生在水瓶座的命宮，象徵著美好的開始，平常工作表現的你，懂得經營人脈、不斷地持續精進工作技能，很有可能農歷年後被挖角到夢寐以求的職位、部門，或是有貴人為你牽線到你心目中的理想公司，即便是留守原來的職位，也能得到上級賞識下放更多權力給你、甚至提拔你到你心念已久的職位。農歷年後，你的前途一片光明大好，無論跳槽或留在原地，都有機會更上一層樓。

第二名、天秤座

小人衰事遠離

農歷年前順行金星守護著天秤座，或許前些日子纏著你不放的小人與倒霉事，終於逐漸遠離，你做事終於不再綁手綁腳。若你想要請調到心儀的職位、跳槽到理想的公司，就有貴人為你穿針引線，展開新的工作生涯。如果是受夠了為人打工的日子，自行創業也會有人替你打點，開發業務與人脈、創業資金也有著落。農歷年後，請傾聽自己內心的聲音，一旦你下定決定向宇宙發出請願，你會發現身邊會有許多人都是你的神隊友，助你達成心之所願。

第一名、金牛座

聲勢水漲船高

金牛座迎來天王星、守護星金星順行，原先低調默默行事的你，有機會在原本的職位上大展身手、發光發熱，也許是他人的爛攤子需要由你來打火救援，你不但力輓狂瀾，更表現出絕佳的工作能力，讓上級領導、同事們刮目相看，你的聲勢因此水漲船高，升官加薪跟著來。也因此打響在同業內的名聲，很有可能被挖角到條件更好的公司。農歷年後，即便是不起眼的小事交到你手上，也要積極努力的做的精彩，因為誰都不會知道幸運之神要給你怎麼樣的驚喜，或許下一秒你就被看見了呢？

農歷年後

十二星座【職場去留】關鍵詞

白羊【事業高掛中天】

金牛【聲勢水漲船高】

雙子【貴人穿針引線】

巨蟹【戀情開花結果】

獅子【職場所向披靡】

處女【偏財降臨入袋】

天秤【小人衰事遠離】

天蠍【尋回工作熱情】

射手【財運爆棚滿溢】

魔羯【愛情事業得意】

水瓶【前途光明大好】

雙魚【各種幸運降臨】

請參考太陽丶上升星座。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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