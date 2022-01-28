手搖飲之王是誰？鄉民秒點「童年2神飲」讚爆：大家搶喝
童年許多熱門飲料都令人印象深刻，有些至今仍在販賣，有些則消聲匿跡，對此就有網友好奇問「各位有沒有小時記憶中最猛的手搖啊？推薦一下！」並點名梅子可樂及海尼根綠茶，表示「當年大家都搶著喝」。貼文曝光後，也有不少人秒喊「蛋蜜汁」及台南知名手搖品牌「紅太陽」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 10:39:10
該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「小時候喝過最猛的手搖」為題，表示剛剛喝了一杯50嵐的手搖飲料，突然想起小時候有喝過一些覺得很厲害、現在卻已經消失的飲料，就像國中時期喝過的海尼根綠茶，當年大家都搶著喝，還有梅子可樂就要賣40元，「這些飲料現在都消失無蹤」，因此好奇問：「各位有沒有小時記憶中最猛的手搖啊？推薦一下！」
貼文一出，網友紛紛留言，「小時候還沒手搖，只有傳統的鮮打果汁」、「杯樂」、「橘子工坊的百香QQ綠茶」、「梅子可樂不是才25元」、「珍珠白茶，只要10塊又好喝」、「青蛙下蛋」、「推雪克33」、「胚芽奶茶，現在都沒人賣胚芽了」、「核廢料，認真這是飲料名字」。
另外，許多網友都點名「蛋蜜汁」及「紅太陽」，「蛋蜜汁吧，20幾年前1杯就賣70塊」、「草莓蛋蜜汁」、「清心的蛋蜜汁」、「蛋密汁剛出道，70元一杯」、「紅太陽」、「紅太陽太陽特調啊」，不過，也有網友指出，「哪裡消失了？紅太陽明明還在」、「紅太陽跟海尼根綠茶都還在啊」。（編輯：賴禹妡）