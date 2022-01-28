好市多結帳「突派一組機動部隊」！真相萬人全跪：值得了
知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，其賣場內商品琳瑯滿目，且時常祭出多樣優惠，因而吸引許多顧客前往消費。然而，就有一名女客人分享，表示某天結帳時遇到好市多派出一組機動部隊，真相曝光後，讓會員們紛紛大讚「真的很暖！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 10:54:14｜2022-01-28 10:56:54
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，指出某日和友人至好市多補貨，正當兩人準備前往結帳區時，沒想到友人一不小心手滑將炒麵打翻，「就這樣翻倒在推車上，裡面內餡跟醬都灑出來，整個慘不忍睹，頓時心情超差想說嗚嗚我的炒麵沒了」。
但她驚喜透露「結果沒想到好市多竟然出動了一組機動部隊，兩個人幫我們清推車、換推車、消毒，兩個人幫我們清食物，另外一個人幫我們去拿一盒新的炒麵！！！」清理完成後，兩人再三向店員道謝，最後推著全新的購物車和戰利品離開。
貼文曝光後，至今已有超過4萬人按讚，網友們紛紛大讚直呼「給好市多無數個讚」、「真的很溫暖，會想要更珍惜這樣的貼心」、「服務做的好，生意沒煩惱。謝謝他們員工是必須的，大家以後小心不要打翻就好」、「危機處理小組，讚」、「這個時候就覺得年費值得了！」
甚至有過來人分享類似經歷，直言「我上次也是不小心打翻鹹豬肉，原本想帶回家，後來櫃台小姐也是很暖心的請工作人員，換一盒新的」、「我兒曾經也把蛋糕打翻了，好市多人員也幫我處理，並不是我去要求的，他們發現後馬上派人來用，真的很感動。超感謝的。」（編輯：陳雅雲）