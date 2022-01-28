王品旗下餐廳誰CP值最高？老饕狂讚「這3家」：排隊到爆
台灣連鎖餐飲集團「王品」旗下共有420間品牌餐廳，每一間特色都不盡相同，卻都有各自的死忠支持者，對此就有網友好奇問「大家有在愛王品旗下的餐廳嗎？」貼文一出立即引起熱議，許多網友立馬大讚品牌石二鍋、沐越、青花驕：「石二鍋讚到不行」、「沐越真的好吃QQ」、「青花驕不錯啊」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 11:13:54
該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「大家有在愛王品旗下的餐廳嗎？」為題，表示自身很愛吃火鍋，覺得王品旗下的火鍋品牌就算日常吃也不負擔，而最近又看到王品推出新品牌嚮辣，主打和牛、海鮮吃到飽，讓他好奇：「有人已經吃過了嗎？」
貼文曝光後，網友紛紛留言最愛的品牌餐廳，「陶板屋去年又去一次，牛排口感很妙」、「hot 7好吃爆」、「12mini」、「聚還不錯啊」、「丰和台式小館，好吃」、「夏慕尼好吃」、「喜歡hot 7，但每次都超多人」、「有段時間我超愛聚」、「丰禾很好吃超愛」、「丰禾推推…CP值超高」、「藝奇饗鴨尬鍋原燒都很好吃」。
另外，大多數網友都點名石二鍋、沐越、青花驕，「石二鍋真的不錯」、「和牛涮不錯喔，推一下，但CP值來論還是石二鍋好」、「石二鍋，好吃又便宜」、「石二鍋讚到不行」、「石二鍋假日真的排到死」、「石二鍋是CP值高」、「沐越其實滿好吃，可惜收了」、「沐越其實還不錯」、「丰禾很好吃！上禮拜剛去！沐越也很不錯」、「沐越真的好吃QQ」、「青花驕和沐越，讚」、「青花驕不錯啊」、「青花驕上次跟肯德基合作的炸雞好好吃」、「青花驕的湯底不錯」、「和牛涮、青花驕都推推」。（編輯：賴禹妡）