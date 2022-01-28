蔡阿嘎又發年終了！「員工表情」洩價碼 網全哭：想應徵
知名百萬網紅蔡阿嘎號稱「YouTuber界長青樹」，至今頻道已有251萬人次訂閱，身為老闆的他，前一陣子在Dcard招募新人，讓不少網友暴動喊「想投履歷」，其原因在於工作室內部福利非常好，往年的年終獎金及尾牙獎品都令人稱羨，而日前尾牙送出多樣大禮之後，27日也發出「年終獎金」的影片，員工的表情完全透露一切，讓許多上班族看了都想哭了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 11:24:13｜2022-01-28 11:26:09
蔡阿嘎27日晚間上傳最新影片「看到年終獎金只有1萬8千元，大家會有什麼反應？」指出今年除了要給員工瞇牌年終獎金以外，要來點不一樣，要讓員工心情有起伏，一開始會先給予假的年終一萬八千元紅包，表示去年受到疫情影響，盼員工共體時艱，先看反應如何，然後再給真的年終獎金紅包，看看反應又是如何，整個過程都實錄下來。
結果從影片中，許多員工不論是菜鳥還是老鳥，看到一萬八的數字後都頻頻點頭，表示能與老闆共體時艱，知道去年因為疫情緣故沒賺什麼錢，能夠體諒；但後來換成真實年終獎金後，雖不知道多少，但每個員工都露出滿足的笑容，有人雙手合十感謝，也有菜鳥驚訝的表示「真的假的！」、「這是什麼？」、「真的喔？」、「我有看錯嗎」等等。
影片曝光後，不少網友紛紛留言「看員工表情就能知道肯定非常好啊....」、「看那表情感覺有10萬，因為阿嘎一直說後面是W不是K」、「中間有人說應該是少寫一個1，估計是6萬起跳」、「阿嘎發假年終時一直說不好意思、謝謝、一點小心意等等，真的很溫暖的老闆」、「員工眼神透露一切了，超棒的老闆」、「嘎老闆跟二伯嫂真的是佛心老闆阿，尾牙已經噴很多去了，年終獎金依舊不吝嗇，祝頻道長青！」、「阿嘎二伯平常對員工福利應該不錯，大家看到假紅包都滿能體諒的，所以即便一萬八也會覺得很可以」、「真的好想去應徵...QQ我們公司沒年終」。（編輯：張嘉哲）