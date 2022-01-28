不只柯市府發言人團隊換新血 民眾黨也將引進美女發言人
《NOWnews今日新聞》獨家報導，現任三立新聞台主播魏文元即將在二月下旬就任北市府副發言人一職，也擴充了「學姊」黃瀞瑩、台北市議員林國成的女兒林珍羽離職後的人力。不過，不只柯文哲市府，柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，近日也在多方徵詢新任發言人的人選，其中傳出現為民眾黨團法案助理的徐千晴，未來也將擔任民眾黨的「專任發言人」，以補足未來民眾黨發言人可能的缺口。
記者丁上程／台北報導
2022-01-28 12:00:09｜2022-01-28 12:26:04
民眾黨發言人中，除了楊寶楨已經率先宣布投入北市松山信義區選戰外，陳宥丞則是參選北市南港內湖區；另一名發言人張清俊雖然還未被列在提名名單內，不過傳出有意返鄉投入桃園市的議員選戰。也因此僅剩下蔡峻維未投入地方選戰，不過在「小牛」柯昱安離職後，蔡峻維還得身兼文宣部的相關領導工作，因此在發言人體系上，勢必也得加入更多人力。
而為了招聘發言人，民眾黨日前也曾在官方網站上張貼人才招募說明，徵求發言人應徵。而據了解，除了徐千晴外，民眾黨內也正在徵詢其他可能「兼任」發言人的人選，希望能藉此增加部分「知名度較低」的候選人的曝光度，為年底選戰攻防增加戰力。
對此民眾黨秘書長謝立功表示，確實有多方徵詢發言人相關人選，不過現階段都還在討論階段，還未有確定的結果。不過謝立功也強調，的確是在往「多名發言人」的方向進行，若未來定調時也會即時對外公布。