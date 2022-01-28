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面試「出一題」求職者全想跑！他卻被錄取　花3hr知真相

▲有網友到某間公司應徵，面試一道題目讓求職者們想離開，但他最後卻幸運被錄取，也花了3個小時才明白原因。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）
▲有網友到某間公司應徵，面試一道題目讓求職者們想離開，但他最後卻幸運被錄取，也花了3個小時才明白原因。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 12:00:33｜2022-01-28 12:02:16

面試問題百百種，不少公司都會藉由各式提問，以此了解求職者的能力或個性，成為是否錄取的關鍵之一。對此，就有一名網友分享，自己到某間公司應徵，面試便出了一道題目讓現場許多人離開，但他最後卻幸運被錄取，也花了3個小時才明白原因。

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原PO於PTT上分享，表示自己曾遇過一間公司應徵時必須筆試加面試，當天從下午1點至4點限時3小時考試，「考題全英文約五百題，跟10個面試者一起考；考題很多，又不好寫，大概有2~3個人寫在第一個小時就直接放棄走人。」到第二個小時，已經有人趴在桌上或放空了。

等到考試時間快要結束時，只剩他和其他兩人正在拼命，「我大概還有40題來不及寫完，就全部用猜的，反正我盡力了，並認為其他人一定也沒寫完。」考試結束後，人資也收回考卷，並決定誰可以進入面試第二關。出乎意料的是，人資只點名了他和當初考試時同樣拼命的另外兩人，其他人則謝謝再聯絡。

▲原PO表示他最近面試不少間公司，但他卻感嘆「台灣很多科技業很沒禮貌」，原因一曝光，全場反愣。（示意圖／翻攝pexels）
▲網友堅持寫完考題，讓他獲得進入面試第二關的門票。（示意圖／翻攝pexels）
終於見到面試官後，對方就詢問他們考得如何，「我說我最後寫不完，最後幾十題都用猜的，A、B也回答題目寫不完。」這時面試官才解答「從來就沒有人寫完過，分數也不重要，只是在觀察各位的企圖心。」最後三人再花1小時面談，結束了馬拉松式的求職經驗。

原PO坦言「覺得這家公司花了三小時只是觀察求職者態度有點花時間，有點在耍人，不過這就是他們的方式，最後我和A、B變成同梯，也談到滿意的薪水，從此展開被專案摧殘的不歸路。」文末他也勸世，表示「如果真的想進這家公司，就盡可能發揮，就算出糗表現不好也不會怎樣，很多時候是進了這家公司從頭開始學技能，熬過三個月試用期就穩了！」

▲網友分享面試經歷。（圖／翻攝PTT）
▲網友分享面試經歷。（圖／翻攝PTT）
貼文一出後，就引來不少網友震驚留言，「三小時考企圖心..這應該會刷掉我，不認同這種方式，不過有撐到最後的都有錄取，那觀感還可以」、「這種我會放棄耶！抱歉我沒有企圖心」、「測試你能不能為了錢而跟不合理工作對抗的考試XDD」、「不認輸就算贏」。

其中也有鄉民相當傻眼，認為「會不會提早放空的其實有英文超666的一下就飆完結果被淘汰」、「蠻有趣的邏輯。萬一有那種程度超強很快寫完的強者。這一間公司不就miss那位強者了？」、「故意出寫不完的考題而且內容不重要，這不就是最被人詬病的壓力測試其中一種型態嗎」、「就找乖乖牌奴工啊！這個又不是適用每個人」、「太快寫完的他們也請不起，所以淘汰掉剛好」。（編輯：陳雅雲）

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