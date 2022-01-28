越南菜怎麼點才專業？內行抖「這3盤」超銷魂：一生必吃
越南料理多半由魚露、醬油、大米、新鮮香草、水果和蔬菜等食材組成，美味又富有特色，受到世界各地喜愛，對此就有網友問「越南菜要點什麼才稱得上專業？」貼文曝光後，許多人都紛紛嗨喊涼拌木瓜絲、米線以及春捲，狂讚：「木瓜絲好好吃」、「今天中午就吃涼拌牛肉米線」、「生春捲，必點」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 12:24:38
該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「越南菜要點什麼才稱得上專業？」為題，表示去吃越南菜時，雖然店面小但客人超多，最好吃的料理是湯麵，也聽說麵包很強，因此好奇問：「所以說比較內行的人都會點什麼來吃？」
貼文一出，網友紛紛留言，「越式酸辣湯好喝」、「麵包是越式法國麵包」、「法國麵包超好吃的」、「越南煎餅」、「牛肉河粉」、「生牛肉河粉、越南咖啡」、「超愛越南腸粉，很少看到在賣」。
另外，大多人都嗨喊「涼拌木瓜絲」、「米線」以及「春捲」，「木瓜絲好好吃」、「越南涼拌青木瓜絲」、「生春捲、涼拌青木瓜絲、河粉」、「涼拌米線」、「麵包必點！烤肉米線也非常好吃」、「今天中午就吃涼拌牛肉米線」、「生春捲、生牛肉河粉、牛肉丸湯」、「炸春捲」、「生春捲」、「生春捲，必點」、「春捲跟麵包都很讚」、「炸春捲跟烤肉」、「絕對是生春捲」。（編輯：賴禹妡）