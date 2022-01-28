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買100元刮刮樂槓龜！冒出「詭異規則」爽中1萬：玩錯超久

▲有網友花了100買張刮刮樂，正當他以為槓龜時，卻突然冒出「詭異規則」，讓他爽中1萬元獎金。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有網友花了100買張刮刮樂，正當他以為槓龜時，卻突然冒出「詭異規則」，讓他爽中1萬元獎金。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 14:00:10｜2022-01-28 14:02:18

農曆新年即將到來，不少民眾都會趁著過年購買幾張彩券或刮刮樂，藉此試試自己的手氣如何。不過，就有網友花了100買張刮刮樂，正當他以為槓龜時，卻意外冒出「詭異規則」，讓他爽中1萬元獎金。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張刮刮樂照片，只見畫面中，上頭寫著斗大的「歡樂賓果」4字，最下方還標示「頭獎30萬」，相當吸引人。而該張刮刮樂的規則部分，一開始必須先刮開下方「您的號碼」刮區，共有12個號碼，倘若「您的號碼」出現在「賓果號碼」中，任3個號碼連成一線，即為連線成功。

根據你的連線次數，即可參照右方的對應獎金，以領取最高金額之獎項。但原PO刮開後，發現沒有任何一條連線成功，只有四個角落的號碼與刮區號碼相同。正當他以為槓龜時，才意外發現有規則是「4角全中」即可獲得獎金1萬元，讓他震驚直呼「玩這款賓果刮刮樂要注意噢！我差點中了都不知道」。

▲網友中得了1萬元獎金。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友中得了1萬元獎金。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
貼文曝光後，立馬引起眾人羨慕留言，「太扯了」、「以前真的沒發現」、「你們這些人搞不好以前都有丟過中獎的彩卷…XDDDD」、「一萬ㄟ！真的有陷阱，沒注意都不知道中大獎了！」、「我還真沒注意過欸！糟了…」、「原來是這樣玩」。

甚至有過來人傻眼直呼，「真假四角…我怎麼記得我之前也有過以為沒中過然後丟掉」、「真的假的，上次我也是刮過四個角的耶！以為沒中給他丟掉了！所以不管有沒有中都要刷一下，以免財神就從身邊溜走了」。（編輯：陳雅雲）

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