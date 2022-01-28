女友傻問「砰」怎麼唸！台大男氣炸分手：我又不是字典系
「我認真好奇，問個字就分手很正常嗎？」一名女網友近日在網路上抱怨，她問台大中文系男友「砰」字該怎麼發音，對方就爆氣提分手，令她相當委屈，沒想到貼文曝光後，全場網友反認為是原PO的問題，搖頭嘆：有夠白目XD問個字就分手我不知道正不正常，但我知道妳被甩很正常。」
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 15:18:17
該名網友昨（27）日在Dcard中貼文，她以「因為『砰』怎麼唸分手了」為題，表示近期玩了一款遊戲，名稱裡頭有「砰」字，因此去問中文系男友該怎麼發音，而男友一聽到原PO又要來問中文問題，忍不住怒喊「講幾次了，我是中文系不是字典系，不要每次有字不會唸就跑來問我可以嗎？」
而原PO看了還繼續問類似問題，更嗆「誰會知道你真的為了這種事生氣」、「該不會你根本不知道那個字怎麼唸才生氣吧」，讓男友爆氣回罵「妳想知道讀音請跟字典交往」，更直接提分手；原PO最後也向網友們宣布，兩人已經為此事分手，無奈問：「我認真好奇，問個字就分手很正常嗎？」
貼文曝光後，不少網友都認為原PO態度過於挑釁，「有夠白目XD問個字就分手我不知道正不正常，但我知道妳被甩很正常」、「妳講話很令人反感」、「好笑嗎」、「妳分手系？」、「重點妳講話超白目欸」、「妳講話方式真的很白目，深感佩服」、「欸妳超煩，會氣到往生」、「妳是真的白目，還是那種沒自覺的白目」、「笑死，恭喜男友解脫」、「好挑釁，分手不意外」、「活該欸」。
另外，原PO男友也出現在下方留言，「跟各位說明，這篇不是反串，因為我是本人，她本來聊天就常常這樣，你們要說白目或是不懂分寸也好，也有人會覺得我太神經質，但每個人底線本就不同，我不是第一次這樣就分，而是前面已經跟她講明，所以後來就如她所講分了」。（編輯：賴禹妡）