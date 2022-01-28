別穿黑衣！小年夜5大禁忌曝光　做錯「這事」恐窮一整年

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1.小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。
2.供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂，發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆，代表甜甜蜜蜜、延年益壽。
3.在拜天公之前要完成貼春聯、大掃除，好迎接新年。
禁忌：
1.不可以殺生吃肉：
小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯僅量不要吃肉。
2.拜天公不可拜葷食：
小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，才能一整年都如意不犯小人。
3.不宜吵鬧：
小年夜小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。
4.不要搗蒜：
家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。
5.不要穿太黑：
小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，僅量不要有不吉利的文字在上面。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。