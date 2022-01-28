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別穿黑衣！小年夜5大禁忌曝光　做錯「這事」恐窮一整年

▲小孟老師提醒，小年夜有5個禁忌要注意，若做錯恐怕會窮整年。（示意圖／翻攝自shutterstock）
▲小孟老師提醒，小年夜有5個禁忌要注意，若做錯恐怕會窮整年。（示意圖／翻攝自shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 15:17:48

農曆新年就要到了，而小年夜又稱灶王節，古人一般都會在這天祭灶，許多遊子也會選在這天回家團圓及吃小年夜飯，不過命理專家小孟老師提醒，這天有5個禁忌要注意，若做錯恐怕會窮整年。 

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▲小孟老師公布了「5星座」在虎年財運不佳，容易「破財」，投資要更加謹慎小心。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師提醒，小年夜有5個禁忌要注意，若做錯恐怕會窮整年。（示意圖／取自pixabay）
習俗： 

1.小年夜晚上11點後，可準備祭拜天公，拜天公要在自己的家門口，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝過去一年來的守護，讓家宅平安，因此才要特別祭拜。 

2.供品要準備鮮花、蠟燭、香蕉、梨子、鳳梨、蘋果、橘子，有招來福氣的意謂，發糕、甜粿、紅龜粿、紅棗、土豆，代表甜甜蜜蜜、延年益壽。 

3.在拜天公之前要完成貼春聯、大掃除，好迎接新年。 

禁忌： 

1.不可以殺生吃肉：

小年夜要讓萬物萬靈修息，因此團圓飯僅量不要吃肉。 

2.拜天公不可拜葷食：

小年夜拜拜以甜食或水果為主，不宜拜葷食，讓萬靈修息，才能一整年都如意不犯小人。 

3.不宜吵鬧： 

小年夜小孩或夫妻吵鬧，會讓家運不好，也會吵到天公，對神靈不敬，父母也不要罵小孩，以免小孩在來年吵你一整年。 

4.不要搗蒜： 

家庭主婦煮飯，不要將蒜頭拿起來搗或者用磨的，因為民間習俗說這樣會越搗越窮。 

5.不要穿太黑： 

小年夜也有小過年的意涵，因此不要穿太黑色系的衣服，衣服英文字或中文字，僅量不要有不吉利的文字在上面。（編輯：賴禹妡）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 
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