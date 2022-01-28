新北公布確診足跡 捷運環狀線、烤魚、眼鏡及乾麵店入列
新北市今（28）日新增1名本土的個案！衛生局長陳潤秋表示，新增的案18746（女，20多歲）住新莊區，為蘆洲區案18397的女友，居家隔離中確診，另亞東醫院昨（27）日新增陪病者陰轉陽的案18748（女，20多歲），戶籍地在台中市，感染源配合醫院疫調釐清中。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-28 15:45:08
陳潤秋指出，新增的案18746，為蘆洲區案18397的女友，已完成2劑疫苗的接種，1月17日與男友及朋友（北市案18375）聚餐，1月22日男友採檢陽性遭匡列接觸者居家隔離，1月27日隔離的第6天出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等症狀，再次採檢後PCR陽性、CＴ值20.38，轉入專責病房隔離治療；此外，個案活動足跡與接觸者均與男友（蘆洲區案18397）相同。
陳潤秋補充，亞東醫院新增的陪病者陰轉陽個案－案18748戶籍地在台中市， 1月18日到醫院陪病照顧外婆，1月20日院內採檢PCR陰性，1月25日快篩陰性，1月26日的晚間出現不適症狀，再度採檢PCR陽性，CＴ值20.4，轉收治專責病房隔離治療；至於染疫者照護的期間，均在醫院活動，感染源配合醫院的疫調釐清中。
衛生局也公布確診者的公共足跡，案18748均在醫院內活動，包括維康醫療用品亞東店、７－１１亞醫二門市、誠品生活亞東醫院店的令和博多拉麵，及杏一醫療用品板橋亞東店；至於案18555、18752、18710的足跡，包括板橋車站、桃園車站、捷運環狀線－捷運中原站、水貨炭火烤魚中和店、新莊區中正路鏡善鏡美專業眼鏡、特力屋新莊店，及新莊區中義街乾麵。
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