鼎泰豐擺「這物」超新奇！外送員狂讚貼心：不愧是大集團
鼎泰豐為台灣知名連鎖餐廳，因其美味多汁的小籠包走進國際，而該店除食物享有聲譽，近日也有網友分享鼎泰豐的貼心服務，因為他在店門口看見了台外送叫號機，認為此台機器照顧到為該店送餐的外送員們，非常暖心。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 16:56:04
原PO於臉書社團《UberEats 台北（交流、討論區）》上傳照片，圖中是一台外送叫號的機器，清楚地羅列出已準備好哪些單號的餐點，讓外送員可依據上面的資訊，向店員出示手機畫面取餐，以避免誤拿及現場凌亂的狀況，原PO也附註「看到這個設備的店家，真的會給它一個讚」。
網友們見照片馬上認出是鼎泰豐，並一同大力稱讚此設備「目前只看到鼎泰豐有」、「還有很多小姊姊非常客氣」、「當然！人家是大集團呀，猛的」、「真是高級餐廳」、「鼎泰豐is讚」、「鼎泰豐吧！他們家取餐流程算是很迅速順暢，跟外場報單號看手機畫面就會拿給你也不用自己找，就算還在製餐，等待時間也很準」、「有認真經營外送市場，給推」。
部分網友則持反對意見，認為店家會附設這機器就代表訂單數極多，很有可能是要久等的預兆「看到這種才會怕，通常都是等很久的」、「如果再多一個預計等待時間更好XD」、「等你在那台機器前面罰站二十分鐘 我看你還讚不讚的出來」、「無限廚房、忠青忠孝也有啊！你也按讚嗎？」 （編輯：李惠婷）