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OL年前問加薪秒遭資遣！前輩揭「殘酷真相」：主管幫了妳

▲有位女網友在年前提出加薪，卻立刻遭到資遣，交涉過程曝光後，卻有不少前輩提出不同層面的看法。（示意圖／取自 PhotoAC ）
▲有位女網友在年前提出加薪，卻立刻遭到資遣，交涉過程曝光後，卻有不少前輩提出不同層面的看法。（示意圖／取自 PhotoAC ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 17:28:18

農曆新年即將到來，部分上班族早已開始規劃職涯發展。不過就有位女網友在年前提出加薪，卻立刻遭到資遣，交涉過程曝光後，卻有不少前輩提出不同層面的看法。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「沒想過這麼扯的情節會發生在我身上，出社會的第一份工作，竟然在年前被資遣，從高中打工開始，到現在出社會第一份工作，沒想過有一天會被資遣」。

原PO隨後也提到，因為有位同事業務眾多，主管將一部分的工作轉交給她，原本只是支援幫忙，最後卻演變成每個月都是她做。因此原PO也選擇年前向主管詢問「工作新增了跨領域內容，是否有加薪機會？」而主管則辯稱「互相幫忙、累積作品」，且討論過程相當不愉快，至於是否加薪，公司還要再觀察。

▲原PO被主管加薪卻不高興，而她也透露原因，貼文一出，過來人秒懂。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲原PO與主管面談完後，後續卻收到資遣通知。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
面談結束後，原PO意外得知，主管私下詢問其他同事，對她的工作表現有何看法。不久後原PO更直接收到資遣通知，讓她不可置信「還是很難過，覺得自己只是爭取應有的權益，沒有下文就被資遣」，回家後又看到同事傳來的安慰訊息，也讓她忍不住情緒潰堤。

不過詳細過程曝光後，卻有不少前輩回應「問了加薪被資遣不是壞事 !這反而是幫了妳，因為白話意思就是你在這邊我們給的最高薪水就是這樣了」「還能領資遣費跟失業補助！公司也是很誠實發現自己請不起你了，應該替自己感到開心」、「你被資遣是因為你能力太好了，公司覺得對不起你沒辦法讓你加薪，為了讓你早日找到薪水好的工作，才資遣你的」、「如果是我反而會開心，不用猜測直接知道公司的天花板，然後拿這個天花板當作底薪找下家，唯一難過的大概就是來得太突然了，情感上的感傷而已」、「在台灣想要加薪很難，用跳槽的反而加得快」。（編輯：潘毅）

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