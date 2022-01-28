好市多熊熊遇襲！網見「3童玩瘋」臉綠：疫情期間還這樣
美式賣場好市多Costco深受台人喜愛，多樣化的商品屢屢造成網友討論，可近期就有人在店內直擊，有三名孩童不顧旁人眼光，將店內的熱門商品大熊熊（Costco 53” Plush Teddy Bear）壓在地上磨擦，站在一旁大人毫無制止動作，讓該網友相當氣憤，也有人大嘆「現在疫情期間更母湯！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 21:00:00｜2022-01-28 21:12:44
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，說明昨（27）日於現場直擊，有三名孩童將店內的一隻大熊熊玩偶壓在地上磨擦，還將其滾來滾去，玩得非常瘋狂，而家長卻站在旁邊微笑，沒有任何制止行動，原PO以為他們要購入這隻玩偶，所以並沒有出聲提醒，可一陣子小朋友玩膩後，居然直接把玩偶丟回架上離開，讓目睹一切的原PO傻眼至極。
網友見此文皆非常憤怒「臺灣最美麗的風景，沒家教的小孩、沒用的父母」、「今天東西是他們家的，會給人玩玩又放回去嗎？什麼家長教育出什麼小孩來」、「家庭教育真的很很很很很重要」、「台灣有些人的水準就是這樣子的！只能無言！（如果現場說了幾句還會引起糾紛！所以自掃門前雪！）」。
有網友提出其他奇葩行徑「我還有看到~成年男子坐在購物車裏~哈哈哈」，也有人憂心目前為疫情期間，這樣的做法讓下一個客戶非常不安心「沾滿細菌的大熊！Costco工作人員請支援，大熊需隔離！每次看到抱著玩偶拍照又放回的人，我也是～唉。我覺得玩偶們應給它們套膜，不然誰敢買啊，尤其是疫情期」。 （編輯：李惠婷）