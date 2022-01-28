早期擦屁股用什麼？過來人舉「3項」大開眼界：非常有感
現代人上廁所相當方便，不僅在許多地方能找到公共廁所，部分還提供柔軟衛生紙使用。就有網友回憶，早期的台灣還沒有衛生紙，大家如廁完想擦屁屁時，可說是花招百出、創意無限，其中三樣道具讓眾人嘖嘖稱奇，也讚嘆古時候先民們的智慧。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 21:49:37
原PO於臉書社團《復刻舊時光》貼上一張照片，圖片中是一疊咖啡色紙張，纖維明顯，看起來頗為粗糙，上頭的文宣則寫著「玉山衛生紙」，而原PO提問「早期的衛生紙，有人用過嗎？」
較為年輕的民眾頗感疑惑「沒有！第一次看到！」，經歷豐富的網民則解答此為草紙「用過，那時叫做粗紙（台語）」、「這應該是所謂草紙」、「我媽說一面粗粗一面幼幼，這是高級貨」、「媽媽今年78歲，她說這個紙是北部人用的，她當時住高雄，用的紙是像金紙那麼粗的紙。很粗，但用久就習慣了」。
早期台灣如廁除了使用草紙外，也有人提出會用竹片或玉米骨刮「我們小時候沒有衛生紙，都用竹片刮！」、「我今年70歲， 小時候住山上，屋子旁邊就是一大片的竹林，真的有用過。」、「竹片刮完，不能丟掉，要放入竹簍裡，然後拿到水圳邊，竹簍上頭壓上石頭，以防沖失，泡水數天，然後取出刷刷洗洗，曬乾重複再用，周而復始，一遍又一遍」、「我用過曬乾的玉米骨」。 （編輯：李惠婷）