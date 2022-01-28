「6生肖」就等虎年到！第一名偏財運超旺：只怕樂極生悲

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TOP 6：屬龍
屬龍邏輯強，善分析，常常是和平的協調者。因此虎年一到想法上會想要開拓新局面，同時也有創新的精神，另一個條件也是因為自己相當努力有上進心、以及強烈的進取心，所以在工作上會有貴人相助及提攜，天助也自助。因此屬龍的人事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運哦！運勢可真是相當不錯。
Top5：屬鼠
屬鼠結束兩年犯太歲，你的偏財運，會有意想不到的好事發生。例如：你只是單純去餐廳吃飯，湊巧遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項。或是隨手買刮刮樂或兌統一發票，很容易出現中獎的狀況。小孟老師在此提醒你，多做善事累積福報，好運便能伴你更久。
Top4：屬狗
屬狗的人虎年一到華蓋吉星落入，你的偏財運，會因為貴人相助而有額外財富。例如：生意不好時先別氣餒，會出現如雪中送炭般的客人，幫助業績和介紹朋友來光顧。小孟老師在此建議你，與人相處務必真誠。
Top3：屬羊
屬羊的人受到天喜星落入，虎年一到你的工作成績越來越穩定，在財運方面，雖然總是會想買東買西，但偶爾你們還是會儲蓄，虎年裡你會發現之前偶爾省下來的小錢，會慢慢累積起一筆不小的數字，讓你們心裡很踏實，也願意更節省花費。年中會有很多出遊的機會，相信你們也能選擇到最有CP值的旅程，守財運很強。
Top2：屬馬
屬馬的人虎年一到主要吉星三台星落入，此星主吉慶之事。
因此你在虎年裡面對新的事物，可以很快就學會並且牢記在頭腦裡，你與同事之間的互動也會愈來愈有默契，讓做事變得更有效率。上司會想要栽培你，因而把一些重要的工作內容交給你負責，希望能看到你的抗壓性與應變能力，只要你能咬著牙堅持到底，未來將會受到主管賞識，在虎年裡主動幫你加薪或升職。
Top1：屬雞
屬雞的人受到「紫微」及「龍德」兩顆吉星共伴，無論發生任何凶事都能逢凶化吉。
另外虎年一到你的賭運將會大旺，準備好大贏四方吧！例如：買刮刮樂或彩券，都能有不錯的收獲。購買福袋商品，有機會抽到好的獎品。至於跟親朋好友打牌，手氣更是旺到不行。小孟老師在此提醒你，賭運好更要謹言慎行，才不會樂極生悲。（編輯：潘毅）
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