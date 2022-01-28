女友狂慫恿！30K男「硬牽賓士C300」 家人崩潰：被拖累
買車是人生大事，多數人會考量到自身經濟狀況，選擇適合自己的車款。不過就有位網友崩潰表示，親弟弟月薪30K，卻因為女友喜歡C300，硬著頭皮買下手，導致整家人都被牽連，詳細過程曝光也引爆討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-28 22:46:23
原PO在論壇《匿名公社》上發文提到「弟弟在洗車場上班，薪資不到4萬元，結果去年在女友慫恿之下，買了一台賓士C300車款，頭期款是向老闆借來的，會從每個月薪水裡扣，至於每月車貸要還2萬1000元」。
原PO得知消息後，立刻好言相勸「你薪水扣車貸、生活費，一個月剩不到3千能用耶」；但弟弟則毫不在乎回應「反正我吃家裡住家裡的」。
牽完車後弟弟還帶著女友到處遊山玩水、吃大餐，連卡都刷爆了，還跟原PO借了5萬周轉。結果弟弟依舊搞到車貸延2期繳不出來，眼看車子快被拖走，才在家裡哭鬧，要父母幫他付。弟弟誇張的行徑，讓原PO不禁感慨「我們家也不是什麼富裕人家，房貸都還有好幾期要繳，誰有能力幫忙？」
詳細過程曝光後，有不少網友狂搖頭「你弟應該很年輕，沒社會經驗缺乏判斷能力」、「又是一個開C300油加300的傻咖」、「叫父母鐵了心別幫，等車子繳不起被拖走，那個拜金女就自然走了」、「最近家裡的東西都要看緊一點，還要注意你弟有沒有出去亂借錢」。（編輯：潘毅）