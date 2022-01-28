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快訊／Toyz拿回頻道首播10萬人看！瘋狂鞠躬道歉：我有病

▲Toyz在直播開始時，先是瘋狂道歉並且鞠躬。（圖／翻攝Toyz YT）
▲Toyz在直播開始時，先是瘋狂道歉並且鞠躬。（圖／翻攝Toyz YT）

編輯中心/綜合報導

2022-01-28 23:01:42｜2022-01-28 23:43:30

《英雄聯盟》前世界冠軍、實況主Toyz（劉偉健）去年涉嫌賣大麻菸彈被逮，後續又爆出詐賭事件、頻道爭議。而他拿回個人頻道後，今（28）日晚間首次單獨直播，詳細講述自己碰觸到禁忌的過程。

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Toyz在直播開始時，先是瘋狂道歉並且鞠躬，「對不起，我又來浪費你們時間，對不起，這陣子又浪費各大媒體的社會資源，對不起！」

Toyz表示，目前案件已經起訴，自己所說的都是呈堂證供、一切屬實，但他不希望只說自己有利的地方，藉此造成輿論給法官壓力。Toyz提到，「第一，當初傳出在他家搜出200顆大麻菸彈，但他家中1顆大麻菸彈都沒收到；第二，自己在這次的販毒案件裡面，是沒有任何的犯罪所得的，只想講到這裡」。他也再度解釋前女友奈奈（Betty）跟此案並無關。

Toyz又解釋自己接觸到大麻的完整經歷，數年前他曾受直播平台邀請到美國參加活動時，才第一次接觸到大麻，後續則是在2020年末又接觸到，「所以我抽大麻的年資其實沒有很高，我也沒有所謂真的上癮」，甚至後來抓進去勒戒時，驗血、驗尿、驗髮，只在驗髮時驗到0.05mg安非他命，但他也立即澄清自已並無接觸安非他命。

Toyz隨後也提到自己的童年生長過程，「我覺得我自己是棄子，小時候住在政府提供的公屋、哥哥去美國念書，自己卻是一事無成那個人，加上小時候偷東西進青少年監所，形成強烈的對比。所以對照現在的所作所為，這樣的行動好像在告訴家人『要怎樣成為男人』，想要證明什麼，所以不管倒下幾次都有辦法爬起來」，現在在看心理諮詢，接下來也會去看精神科治療。（編輯：潘毅）

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