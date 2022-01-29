16歲迷暈400萬人！最早網紅正妹是「她」 14年後現況曝
在過往社群軟體尚未發達以前，多數人在網路上交友、聊天都是以即時通、MSN、部落格等等為主，其中「無名小站」更是不少人的回憶，當時在上頭有不少素人爆紅，人人搶登首頁推薦，往往點開都能看到不少人氣超高的帥哥美女。而近日，就有一位被堪稱「最早網紅」的正妹「小予」掀起話題，當年16歲的她，因甜美的臉龐就擁有400萬粉絲，而數十年過去，現在的她又是過得如何呢？
編輯中心/綜合報導
2022-01-29 10:41:09
無名小站在1999年成立，最後於2013年12月26日終止服務，讓網友大嘆可惜，在當時推出時擁有網誌、相簿、留言板的功能，有人是以網誌撰寫抒情男女文爆紅，有人靠創作CC頁面配置或者貼圖獲得高人氣，而在首頁當中的「無名帥哥美女牆」，更是不少人每天必看的專欄，不少人都是從無名小站慢慢發跡，時至今日都頗有一番成就。
其中，綽號「小予」的正妹陳玟予，可以說是排行榜常客，擁有甜美臉蛋及傲人身材，在當時年僅16歲就擁有400萬的高人氣，甚至在當時還受邀吳宗憲主持的綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》，被票選為人氣美少女，被網友封為是「台灣最早的人氣網紅正妹」。
而14年過去，現年30歲的正妹陳玟予現在是一名模特兒，擺脫過往清純甜美的形象，現在多了幾分成熟，在臉書上也時常分享自己的生活日常，擁有15萬粉絲追蹤，每次一發出照片，都還是讓當年的死忠粉絲驚呼「真的還是好美」、「以前小予是可愛，現在一個成熟之美真的好有魅力」、「仙女就是仙女」。（編輯：張嘉哲）