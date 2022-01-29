他麥當勞櫃檯結帳「做1事」！店員急喊抱歉 客人全憋笑
連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；對此，就有一名網友透露他前陣子去買麥當勞，結帳時做了「一件事」，讓店員急喊「抱歉」，後面的顧客也都在憋笑。
編輯中心/綜合報導
2022-01-29 10:49:43
該名網友昨（28）日在社群平台《Dcard》上以「我被麥當勞的新加購害了」為題發文，表示麥當勞最近新推出一個加購碗，而他去買宵夜準備結帳時，店員說「先生你好，你的金額總共是304元」。
豈料原PO當下直接將錢放進這個碗，接著推給店員，「我不知道我當下被哪個鬼遮眼」，店員見狀後立刻喊「先生抱歉，這不是放錢的」，讓他當下超尷尬，「我怎麼會以為那是錢盤啦」，當他轉身看，後面的顧客全都在憋笑，也讓他在文末直呼「看來我最近要躲避的店又多加一個了」。
貼文一出，網友全笑翻，「快笑到不行」、「你有喊出『啊～西巴啦 』嗎？」、「那碗真的蠻大的」、「帶一個去化緣」、「救命，畫面感太強，請問放下去有清脆的聲音嗎」、「你也太可愛了吧哈哈哈哈」、「社會性死亡現場，真想在場看」、「笑死，後勁好強」、「乾，原po不孤單啦，我昨天去麥當勞看到那個第一個冒出的想法也是放錢的，只是我沒下意識真的放進去哈哈哈哈，拍拍原po」。（編輯：郭佩蓉）