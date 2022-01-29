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過年除夕「10大禁忌」曝光！犯了小心衰破財　倒霉一整年

▲小孟老師透露「10大除夕禁忌」，提醒民眾要小心，犯了小心破財、倒霉一整年。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲小孟老師透露「10大除夕禁忌」，提醒民眾要小心，犯了小心破財、倒霉一整年。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-29 11:11:35

農曆新年即將到來，你知道除夕有什麼禁忌嗎？對此，清水孟國際塔羅小孟老師就透露「10大除夕禁忌」，提醒民眾要小心，犯了小心破財、倒霉一整年，快揪家人朋友一起來看看吧。

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▲小孟老師透露「10大除夕禁忌」，提醒民眾要小心，犯了小心破財、倒霉一整年。（示意圖／取自unsplash）
▲小孟老師透露「10大除夕禁忌」，提醒民眾要小心，犯了小心破財、倒霉一整年。（示意圖／取自unsplash）
小孟老師說，華人世界普遍都有過農曆春節的習慣，除了台灣，其它像中國、韓國、日本、越南、泰國、新加坡、印尼、馬來西亞，也都會過春節這個節日，來迎新除舊。而除夕是去除舊歲的夜晚。除有去除之意；夕則指夜晚。

除夕則是農曆正月初一的前一晚，也是農曆年歲末的最後一天夜晚，而農曆十二月多為大月，有三十天，所以又稱為大年三十、年三十、年三十晚、年三十夜，大部份稱之為大年夜、除夕夜、除夕、除夜，也稱為「歲除」，是指舊歲至此而去除，另換新歲，後來大部份統稱「除夕」。

他說，其實禁忌會隨著信仰和時間改變，但過年時多注意一些，心裡也比較舒坦，並透露「除夕的10大禁忌」。

1. 忌打碎物品：這代表會破運、破財。

2. 忌拿剪刀：這代表會把財運剪掉。

3. 忌倒污水、倒垃圾：因為古時候可能不像現在垃圾有集中處哩，可能是隨意丟棄，所以據說亂倒垃圾和汙水，會噴濺到路過的神明，而使人倒楣。

4. 忌說髒話：這代表脾氣不好，會倒楣一整年。

5. 忌過早睡覺：要守歲替長輩添壽，為自己迎好運。

6. 忌開箱櫃：傳說在天亮前不可開箱櫃，才能守住上天給的錢財。

7. 除夕圍爐，長年菜象徵長命百歲，不可直接咬斷，要一口吞入再慢慢咀嚼。

8. 圍爐吃魚時，需要留下魚頭、魚尾，象徵「有餘」。

9. 需要在入夜前洗澡，衣服也要洗好、晾乾，不可以濕過年。

10. 忌在除夕晾曬衣物，以免招來厄運：這習俗在馬來西亞比較盛行，在台灣忌晾曬衣物則是農曆七月。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

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