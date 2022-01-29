媽上捷運車廂「遇1事」爆哭！網見原因秒懂：台灣人真暖

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原PO接著說，前幾天中午，捷運剛進站還沒停穩，她瞄了車廂一眼，心想「完蛋，這個時間怎麼那麼多人，上車後走了一個車廂想找人沒那麼多的地方站，在這短短走路的時間裡，可以清楚感受到大眾的目光，是那種你還好嗎的感覺」。
當她還在適應這些眼神時，有一對目測年紀80歲以上的夫妻叫她過去坐，沒過幾秒，又有一個目測60歲的阿姨也叫她過去坐下，「在我想起步往60歲阿姨的方向的瞬間，80歲的夫妻之夫站起，夫妻之妻順勢拉著我的手坐下，我一整個心跳加速，然後我就哭出來了」。
原PO相當感動「為什麼世界上的人都這麼溫暖」，當下她也激動地傳訊息給老公，「剛剛坐捷運，車上很多人，一上車一堆爺爺奶奶搶著要讓位給我，我就哭了，好感動」，而老公也笑回「你怎麼這麼可愛」。
她在文末表示「這天至少說了100次謝謝，回家的時候又遇到了很有愛的夫妻，從排隊開始就讓我站前面，上車後還幫我找位置，真的好感謝在懷孕後期情緒會被放大100倍的時候遇見這些人，我會努力把我的寶寶教育成一個充滿愛和溫暖的孩子的」。
貼文一出，掀起熱議，「暖暖的」、「準媽咪辛苦了」、「祝福妳平安健康」、「懷孕辛苦了，祝平安順產」、「原來台灣這麼溫暖」；也有人建議「可以拿那個好孕的貼紙，然後問能不能讓位給你，基本上都會遇到好人啦，有時候其實是不確定是不是孕婦或是沒注意到，其實大多數人都是很願意禮讓的唷」、「建議妳選擇UBER，司機不會問太多話+車上無異味，也可以在指定定點上車，司機在看到孕婦、傷者時也多會幫忙，費用與妳搭乘計程車也相差無幾」。（編輯：郭佩蓉）