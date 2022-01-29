青青不雅片內容曝光！片商開價400萬求拍AV 導演揭內幕
網美青青近日遭到網路名人「小商人」爆料找金主包養，甚至策劃吸金詐騙等等，原先青青態度相當強硬，但隨後在小商人透露已經蒐證25名被害者資料時，青青立刻道歉止血，沒想到後續又流出3分鐘不雅片，引發各界議論。而AV導演圤智雨日前則揭露，有片商開價400萬元拜託青青進軍AV界，若有談成將會是「台灣第一位偶像型女優」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-29 11:43:40
圤智雨在臉書提到，自己已經看過青青的不雅片，結果看完後發現真的是本人沒錯，但說是不雅但其實內容跟沒有過多情色，就是小女生拿著手機自拍講話，然後拍一下男友的影片而已，結果才剛看完，就有片商打來說如果是青青拍AV，願意以400萬元一部的價碼給他，讓圤智雨也感到驚訝表示「哇咧，該說什麼呢？」
圤智雨透露，青青在事件發生過後，現在處在洗白階段，雖然看青青限時動態現在都在發打鼓、玩貓等等，但我是蠻肯定她是不會退居幕後的。對於青青洗白的後續動作，圤智雨自信的說「我能幫妳洗白，而且瞬間能成為女神，片商也願意給妳重金400萬片酬」。
不過，圤智雨也坦言「青青有錢的金主應該不會讓她來」，並對金主隔空喊話「親愛的金主，請看懂她洗白變女神後的商業價值，會比只是青青來得高很多，台灣第一位偶像型女優，我真的造得出來的，別忘了女教主雪碧也是我造的，希望能考慮一下，我的能力你看得見」如此內幕引發網友朝聖熱議。（編輯：張嘉哲）