長大後超討厭過年！「殘酷理由」抖出　網全認了：真的煩

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO說，過年不僅要跟親戚應酬，想去逛街但店家都沒開，家人也不打牌，每天就是吃喝拉撒睡，「吃還可能每天都吃一樣的」，光想到這些，就讓他感到煩躁，「還沒開始就想要結束了，大家過年都在幹嘛啊」？
貼文一出，許多人認同原PO，「很無聊，超級無聊，還要早睡早起，真的是無聊死了，還要回去過年過4天，我真的會無聊死」、「長大後反而討厭過年了，雖然放假，但沒自由，倒不如上班」、「真的超煩」、「同感，主要是我很討厭親戚應酬環節，本來就不太會跟長輩社交，安靜吃飯滑手機又要被說都不講話只會滑手機什麼的，整個很無奈」、「學校成績好不好＞大考有沒有信心＞畢業後要做什麼工作＞年終多少＞什麼時候結婚＞什麼時候生小孩＞小孩成績好不好＞開始輪迴，哈哈」。
但也有人認為，「鄉下地方一堆人回來，家裏的三合院都是親戚，蠻熱鬧的」、「因為以前很多玩的，大家一起看電視聊天，現在都在玩手機了」、「還好我家是打牌派的，但是現在長大麻將要開兩桌還不夠，要排隊玩，剩下的玩撲克」、「在家廢到不行，珍惜僅存的放假時光…祈禱時間過的慢一點，不要上班」。
還有人給出建議，「想追的劇追一追、想睡的覺睡一睡，九天很快就過了啦，而且開工一定就在想什麼時候才能再放假」、「躺在床上當團爛肉，平常已經很累了，有時間就應該好好放鬆」、「過年可以把劇跟電影的庫存通通清空」、「打牌打牌打牌打牌打牌打牌打牌打牌」、「打電動、跑健身房、和家人好好相處」。（編輯：郭佩蓉）