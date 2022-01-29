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長大後超討厭過年！「殘酷理由」抖出　網全認了：真的煩

▲原PO表示長大以後「越來越討厭過年」，而他也曝光殘酷理由，貼文一出，網友全認了，直呼「真的很煩」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示長大以後「越來越討厭過年」，而他也曝光殘酷理由，貼文一出，網友全認了，直呼「真的很煩」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-29 14:06:08

過年除了久違地和家人朋友圍爐團聚以外，不少人也會到戶外走春，感受過年熱鬧氣氛；不過，就有一名男網友表示，長大以後「越來越討厭過年」，而他也曝光殘酷理由，貼文一出，網友全認了，直呼「真的很煩」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「有人也覺得過年很無聊嗎嗎嗎」為題發文，表示過年真的很無聊，小時候放個鞭炮就能爽好幾天，但長大後發現過年毫無樂趣。

原PO說，過年不僅要跟親戚應酬，想去逛街但店家都沒開，家人也不打牌，每天就是吃喝拉撒睡，「吃還可能每天都吃一樣的」，光想到這些，就讓他感到煩躁，「還沒開始就想要結束了，大家過年都在幹嘛啊」？

▲原PO表示長大以後「越來越討厭過年」，而他也曝光殘酷理由，貼文一出，網友全認了，直呼「真的很煩」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示長大以後「越來越討厭過年」。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，許多人認同原PO，「很無聊，超級無聊，還要早睡早起，真的是無聊死了，還要回去過年過4天，我真的會無聊死」、「長大後反而討厭過年了，雖然放假，但沒自由，倒不如上班」、「真的超煩」、「同感，主要是我很討厭親戚應酬環節，本來就不太會跟長輩社交，安靜吃飯滑手機又要被說都不講話只會滑手機什麼的，整個很無奈」、「學校成績好不好＞大考有沒有信心＞畢業後要做什麼工作＞年終多少＞什麼時候結婚＞什麼時候生小孩＞小孩成績好不好＞開始輪迴，哈哈」。

但也有人認為，「鄉下地方一堆人回來，家裏的三合院都是親戚，蠻熱鬧的」、「因為以前很多玩的，大家一起看電視聊天，現在都在玩手機了」、「還好我家是打牌派的，但是現在長大麻將要開兩桌還不夠，要排隊玩，剩下的玩撲克」、「在家廢到不行，珍惜僅存的放假時光…祈禱時間過的慢一點，不要上班」。

還有人給出建議，「想追的劇追一追、想睡的覺睡一睡，九天很快就過了啦，而且開工一定就在想什麼時候才能再放假」、「躺在床上當團爛肉，平常已經很累了，有時間就應該好好放鬆」、「過年可以把劇跟電影的庫存通通清空」、「打牌打牌打牌打牌打牌打牌打牌打牌」、「打電動、跑健身房、和家人好好相處」。（編輯：郭佩蓉）

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