iPhone「全新功能」網喊太絕了！規則用戶看哭：實在聰明
iPhone每一年都會推出全新機種，並且附帶全新的iOS系統亮相，其系統新功能往往都會掀起話題，而近日又傳出好消息，iOS將推出15.4的版本，最大亮點莫過於蘋果新增了「戴口罩」能解鎖手機螢幕的功能，但消息曝光後，卻引來不少用戶臉綠表示「蘋果這招真的聰明啊！」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-29 15:28:49
一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「iPhone讓你戴口罩解鎖啦！」只見影片中，男子使用iOS將推出15.4系統的「測試版」，在掃描完Face ID之後，選擇「戴口罩」選項並重新「掃臉」設定，設定完成將螢幕鎖頻，接著戴上口罩後，果真輕輕鬆鬆的解鎖，連行動支付需要Face ID解開，戴口罩也是輕鬆完成。
不過，該男子也透露「這項功能目前僅在 iPhone 12及13等更新機型才有支援」，影片一出，不少網友紛紛回應「終於等到了，超級方便」、「疫情時代不可或缺的功能，蘋果真的強大」、「終於有這功能了，想說沒給指紋下辨識，好歹也要給戴口罩解鎖」、「好期待啊，真的很需要這功能」；不過，也有苦主表示「蘋果高招呀，想用這功能要先換手機」、「iPhone11路過.....沒得用」、「蘋果：想戴口罩解鎖？先來買手機吧」、「實在聰明，想用這功能要先換手機，iPhoneXR哭哭」。
事實上，根據MacRumors報導，在iOS 15.4測試版本中，蘋果官方增添了一項新功能，未來用戶升級後，可以在Face ID的設定中選擇「戴口罩」選項並重新「掃臉」設定，如果用戶有戴眼鏡，也有額外點選「增加眼鏡」的選項，讓用戶不管是戴眼鏡或戴口罩的狀態下，都可以直接利用Face ID解鎖，終於不用再輸入密碼了！只不過該功能只限於iPhone 12及13等更新機型，屆時推出後用戶要再特別注意。（編輯：張嘉哲）